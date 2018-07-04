山西中歐班列 常態化運行

2018-07-04 01:28 聯合報 大陸新聞中心／綜合報導



山西省經濟和信息化委員會召開山西社會物流運行情況新聞發布會，公布自2017年山西開行首趟中歐班列以來，目前該省與歐洲各國的鐵路運輸已實現常態化運行。

中新社報導，近年來，山西提出深度參與「一帶一路」建設、打造內陸地區對外開放新高地的戰略部署。對此，山西鐵路、海關、出入境檢驗檢疫等多部門加強組織協調，整合出口貨物資源。2017年2月15日，首趟從山西中鼎物流園始發的中歐班列順利開出，駛往俄羅斯，實現「零」的突破。2017年9月30日，山西首趟中亞班列順利開行。2017年12月13日，滿載1231噸俄羅斯木漿的回程班列順利返回。

數據顯示，2017年山西開行了10列中歐、中亞班列。2018年以來，已組織開行了11趟中歐班列，實現了中歐班列常態化開行。

中國鐵路太原局集團有限公司組建成立了山西晉歐物流有限公司，開發了太原—霍爾果斯—捷克西部、太原—二連浩特—蒙古國—俄羅斯中部、太原—滿洲里—俄羅斯東部等多條通道。

據瞭解，中歐班列線路貨物運達時間僅為海運的1/2—1/3，不僅降低了時間成本，而且加快了企業資金周轉。

山西省經信委總經濟師喬麗剛表示，中歐班列的常態化開行，為山西推進對外開放、深化「轉型綜改示範區」建設提供了有力支持。