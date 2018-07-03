預防金融危機 中國新一屆金融委：完全能打贏

2018-07-03 22:13 中央社 台北3日電



面對中國可能爆發金融危機的預期，中國新一屆國務院金融穩定發展委員會2日召開首次會議。會議認為，中國「完全具備打贏重大風險攻堅戰和應對外部風險的諸多有利條件，對此充滿信心」。

中國政府網報導，這項會議是為「研究部署打好防範化解重大風險攻堅戰等相關工作」，由中國國務院副總理、金融穩定發展委員會主任劉鶴主持，並由金融委副主任兼辦公室主任、中國人民銀行行長易綱作匯報。

根據報導，會議分析了中國當前經濟金融形勢和金融運行情況，並審議金融委辦公室提出的「打好防範化解重大風險攻堅戰3年行動方案」。

這項會議還研究推進金融改革開放、保持貨幣政策穩健中性、維護金融市場流動性合理充裕、把握好監管工作節奏和力度、發揮好市場機制在資源配置中的決定性作用等重點工作，並部署近期主要任務。

會議認為，中共19大以來，中國結構性去槓桿有序推進，高風險金融業務收縮，一些機構「野蠻擴張行為收斂，金融亂象得到初步遏制，市場約束逐步增強」，市場主體心理預期出現積極變化，審慎經營理念得到強化，金融運行「整體穩健」。

這項會議認為，當前中國經濟正向高品質發展邁進，市場主體韌性強，國內巨大規模市場的迴旋空間廣闊，「完全具備打贏重大風險攻堅戰和應對外部風險的諸多有利條件，對此充滿信心」。下一步各項工作都將按既定方案有序推進。

會議並決定，金融委將定期召開全體會議，不定期召開有針對性的專題會議，統籌研究協調金融領域相關事項。