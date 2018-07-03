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港澳計程車服務水準差 軟實力現缺陷

2018-07-03 17:54中央社 香港3日電

香港澳門的國內生產毛額（GDP）在國際上相當高，但這兩個國際都會的計程車服務似乎較差，這方面的軟實力似有缺陷。

澳門計程車司機拒載和濫收車資的問題近日一直是社交平台討論焦點之一，一些手機用戶更上傳影片，顯示當地司機拒載和濫收車資的劣行。

在社交平台熱烈討論之際，澳門日報今天報導，根據警方公布的資料，上月有關部門共接獲近400宗計程車違規舉報，當中8成是濫收車資或拒載。

換言之，澳門一天就有超過10宗涉及計程車的投訴，而當地人口約只有60萬。

澳門理工學院一國兩制研究中心學者楊允中就此接受中央社記者電話訪問時說，澳門主權轉移至今近19年，計程車服務水準低劣問題一直存在。

他說，自己在澳門也寧可走路，盡量不搭乘計程車，就是因為有過不愉快的經驗。

他說，計程車服務水準問題已傷害了澳門的形象，當局必須予以糾正。

在計程車問題上，同樣是北京中央底下一個特別行政區的香港，這方面的投訴也不少。

根據香港媒體報導，交通資訊委員會於2018年首季接獲的計程車投訴案有2499宗，較上季下跌10%，與去年同季相較上升1.6%。

近年來，不少港人也一直抱怨本地計程車服務水準低劣，包括拒載及濫收車資。

民主建港協進聯盟的立法會議員陳恆鑌就此受訪時說，他們從業者了解到，香港計程車問題只是少數人士所為，而且限定某一批人，但由於欠缺相關制裁手段，以致未能杜絕這種惡行。

為此，他們已建議政府採取扣分制，以杜絕這方面問題。

計程車澳門香港

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