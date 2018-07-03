南航砸百億人民幣 設立雄安航空

2018-07-03 11:29 世界日報 中國新聞組／北京3日電



中國南方航空股份有限公司（簡稱南方航空）日前公告稱，擬在雄安新區設立中國南方航空雄安航空有限公司（簡稱雄安航空），出資共計100億元（人民幣，下同，約15億美元）。

由此，南方航空成為國有三大航企中首家在雄安新區設立子公司的航空公司，同時，雄安航空也將成為雄安新區首家從事民航運輸服務的公司。

澎湃新聞報導，南方航空擬以貨幣方式出資25億元、實物方式出資75億元，分階段出資共計100億元，在雄安新區設立全資子公司中國南方航空雄安航空有限公司。

其中，貨幣出資25億元，占註冊資本25%，實物出資75億元，占註冊資本75%，其中實物為股東擬注入公司的飛機。

公告顯示，雄安航空法定代表人為郭志強，註冊資本100億元，業務範圍包括提供境內、地區和國際定期及不定期航空客、貨、郵、行李運輸服務，提供航空器維修服務，經營國內外航空公司的代理業務，進行其他航空業務及相關業務，工程管理與技術諮詢，航材銷售，旅遊代理服務等。雄安航空將設執行董事一名、總經理一名及副總經理若干名。

多維新聞報導，南方航空表示，此舉有利於公司更好地建設和運營北京樞紐，進一步推進廣州-北京「雙樞紐」戰略布局，有利於推動南方航空主業的發展，增強航空市場的競爭力。

報導說，值得一提的是，雄安新區範圍內目前未有機場，也沒有機場建設的規畫。由於新區距離北京新機場近，有分析認為，雄安航空將會以北京新機場作為基地。