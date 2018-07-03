廈門自貿片區 增三項全國創舉

2018-07-03 02:59 聯合報 記者 聯合報 記者 賴錦宏 ／綜合報導



福建省自貿辦日前評估通報了福建自貿試驗區第12批創新舉措的創新性、實施成效和可複製推廣性，其中被評為全國首創的3項創新舉措均來自廈門片區，分別是進口貨物「水路提貨」、海關創新項目眾創及實施管理平台、知識產權保護便捷服務平台。

據廈門日報報導，進口貨物「水路提貨」模式，是指海關已放行的進口貨物只需通過智能卡口系統虛擬的「水上卡口」核銷放行數據後，就可以通過駁船將進口集裝箱從水路提離碼頭，突破了貨運車輛裝載集裝箱提離監管場所的傳統物流模式，解決了部分特殊貨物和成批量進口集裝箱陸路運輸難問題。

海關創新項目眾創及實施管理平台，是廈門海關按照項目總管思路，自主研發的創新工作平台，通過信息化系統，從企業需求、業務流程規劃、助推地方重點項目等方面出發，打造企業、海關各部門間共同參與制度創新、系統集成及項目管理的平台。該平台改變了海關創新涉及部門多，協調和推進難度大的情況，形成協同創新工作局面。

知識產權保護便捷服務平台，則是由廈門海關自主研發的「知識產權保護App」，這是全國首個知識產權海關保護App。App內設有「知識產權預確認咨詢」「知識產權海關備案查詢」「知識產權法律法規查詢」和「知識產權侵犯線索舉報」四大模塊，外貿企業可通過App諮詢，海關可快速解答，有效規避侵權風險，大幅提升貨物的通關效率。