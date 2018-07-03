華為深圳部門搬遷 2700人改東莞上班

2018-07-03 02:59 聯合報 大陸新聞中心／綜合報導



大陸大型電訊和手機商華為公司昨天把深圳的研發部門等搬遷到鄰近東莞，約2700人改到東莞上班。

每日經濟新聞網報導，近年來，深圳房價不斷攀升，華為有意搬遷的消息時有傳出。最新傳出的消息顯示，華為昨天正式搬遷，大批車輛往返深圳和東莞松山湖之間。

華為相關人員說，除研發團隊外，這次搬遷的還有其他部門人員。另有華為人士透露，這次搬遷或是華為擴大發展規模的一部分。

這位人士說，華為將不能帶來營收的研發團隊搬遷，將來賺錢的終端部門會搬進總部。

報導表示，近年屢屢傳出的華為搬遷消息，或許折射出企業壯大後，對研發力量的布局以及房價、人力等各類成本的多種考量。

據報導，東莞松山湖距離華為總部所在地深圳坂田很近，開車僅需一小時左右。目前，華為已安排往返深圳總部和松山湖的班車。

另據報導，為了這次搬遷，傳華為在東莞會提供約3萬套員工住房，數量遠多於昨天改到東莞上班的2700人。

但報導表示，華為部分員工的搬遷，並不意味著華為將「去深圳化」。

自深圳崛起的華為已成為國際知名電訊和手機商，但近年隨著中國和美國等部分國家爆發貿易戰，以及政治和軍事上出現抗衡，華為在海外投資上也遭遇困難。