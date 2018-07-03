上合峰會效應 青島把握發展機遇

2018-07-03 03:10 聯合報 記者 聯合報 記者 賴錦宏 ／綜合報導



站在新起點的青島，正抓住上合峰會成功舉辦的歷史性機遇，不斷放大「峰會效應」，奮力把城市環境提升到新的水平和層次，為建設宜居幸福創新型國際城市注入新的動力，並將乘勢而上謀劃好旅遊文化產業，打好旅遊牌，打好文化牌，促進時尚經濟高質量發展。

據青島日報，青島市南區區長高健表示，上合組織青島峰會使青島進入了國際化大都市行列，也給市南區帶來了千載難逢的發展機遇。將緊抓後峰會的重大機遇，緊緊圍繞突出創新引領、實現三個更加目標要求，深入實施國際城區戰略，加快新舊動能轉換，爭先進位再立新功，努力在全市率先建成國際化大都市中心區。

高健表示，峰會之後市南區將加大力度保持時尚美麗的城區形象，提升整潔乾淨的市容環境，展示文明好客的居民風貌。鞏固市容環境整治成果，按照全域5A級景區標準，建立城區建設、管理和保護標準體系、工作規程、運行監督機制，加強工作銜接、動員社會力量、整合工作力量，推動城區環境品質持續提升，打造中國最潔淨城區，進一步提升市南區的魅力指數。

據悉，市南區將持續放大峰會效應，乘勢而上謀劃好旅遊文化產業，打好旅遊牌，打好文化牌，促進時尚經濟高質量發展。全面實施旅遊國際化戰略，加快形成高端旅遊產品體系，開發峰會主題旅遊產品，拓展海上旅遊空間，提升旅遊服務軟實力，打造「山、海、島、灣、城」互相交融的世界級旅遊目的地。

近期，青島市城市管理指揮中心建立「街長制」管理模塊，將全市2637條道路的1758名街長信息全面錄入網格化管理平台。作為青島提高城市精細化管理水平的重要制度之一，「街長制」實現了與城市網格化管理工作的緊密結合。