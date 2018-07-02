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書摘／由意念控制的房價 房市唯心論

2018-07-02 16:44聯合新聞網 書摘

（本文出自《民國房地產戰爭》，李開周著，時報出版，未經同意禁止轉載。）
（本文出自《民國房地產戰爭》，李開周著，時報出版，未經同意禁止轉載。）
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在民國初年，同樣是經受戰爭，有的地方房價下跌（如國民革命軍北伐時期的天津），有些地方的房價反倒上漲（如日軍占據時期的北京）。那麼，戰爭究竟是會讓房價上漲，還是會讓房價下跌呢？

一般來說，哪個地方能成為和平孤島，那個地方的房價一定上漲（例如兩宋之交的杭州、辛亥革命時的租界），而那些戰火延燒到的地方，房價通常會下滑。更準確地說，房價是漲是跌，主要看人們的預期心理，假如多數人認為當地會變成和平孤島，則炮聲一響，房價立漲；如果多數人認為當地會被戰火波及，則炮聲一響，房價直落。

所以說，直接影響房價的因素不是供需關係，也不是戰爭，而是人們的預期心理。只要多數潛在的購屋者相信房價會漲，那麼無論空屋有多少，也無論房價超出普通人的支付能力多少倍，甚至不管戰火離家門口有多麼近，都不會影響房價的繼續上漲。

那又是什麼因素決定了人們的預期心理呢？主要是公眾掌握到的資訊。只要有足夠多的新聞或謠言顯示房價會跌，那麼人們真的會相信房價將跌，然後房價就真的會跌。從這個角度看，房市是唯心論，房價是受意念控制的，就像魔法一樣。

佛教的密宗和淨土宗認為咒語具有強大魔力，前提是念誦咒語的人得有堅定的信心、強烈的願望，再加上由此驅動的實際動作（念誦，這是咒語的三個要件，簡稱「信、願、行」，其中「信」最重要。

也就是說，想讓咒語有效，首先你得相信它有效，然後它就會真的有效。公眾心理對房價的影響有似於此，你想讓房價下跌，光是盼望（願）是沒用的，光堅持「不買房運動」（行）也沒用，起碼得有超過半數的潛在購屋者打從心底相信（信）房價會跌，然後它就真的會跌。反之，如果政府或建商想讓房價上漲，也得想法設法使潛在購屋者打從心裡相信房價會漲，然後它就真的會漲。

（本文出自《民國房地產戰爭》，李開周著，時報出版，未經同意禁止轉載。）

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辛亥革命日軍房價

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