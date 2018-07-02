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鴻海工業富聯午盤弱勢 跌幅3.1%

2018-07-02 13:16中央社 台北2日電

鴻海旗下工業富聯今天開低走弱，午盤最低來到人民幣17.8元，跌3.4%，午盤暫時收在人民幣17.86元，跌3.15%。

展望今年上半年營運表現，工業富聯先前預估今年前6月營收約人民幣1460.6億元至1545.8億元，較去年同期成長幅度約6.8%至13.1%；扣除非經常性損益後歸屬母公司淨利約人民幣53.5億元至55.6億元，較去年同期成長幅度約0.6%至4.5%。

展望未來2年到3年市場布局，工業富聯指出，持續鞏固現有產品生產、銷售規模與工業互聯網平台營運，開拓智慧製造領域的科技服務市場，朝向成為工業互聯網生態體系下的智慧製造和科技服務綜合解決方案服務商。

在產線布局，工業富聯表示，未來2年至3年內，利用募集資金和自籌資金在現有生產線基礎上，更新IT系統架構，升級自動化流水線，達到工廠車間的進一步智動化和熄燈作業目標。

從客戶端來看，富士康工業互聯網的主要客戶（按字母排序）包括Amazon、Apple、ARRIS、Cisco、Dell、HPE、華為（Huawei）、聯想（Lenovo）、NetApp、Nokia、nVidia等，前5大客戶營收占比約占整體營收約7成多。

人民幣Dell

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