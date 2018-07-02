個人減稅 學者：與物價掛鉤可行

2018-07-02 01:12 經濟日報 記者 經濟日報 記者 蔡敏姿 ／綜合報導



針對個所稅修法草案，華夏新供給經濟學研究院首席經濟學家賈康表示，把個所稅起徵點設定成為一個自動調節的機制和物價水平掛鉤，這不失為一個可以考慮的趨向。

人民網報導，賈康曾任大陸財政部科學研究所所長，對稅制有多年研究，他說，每三年按照權威的CPI指數或者物價指數為具體數據，自動調整，這省去耗費這麼多精力反復討論起徵點怎麼調的麻煩。並且個所稅起徵點和物價掛鉤也有國際經驗，回應社會訴求，也不會出現太大偏差的選項。

對於有人提出的全國各地根據當地經濟發展情況實施不同的個所稅起徵點，賈康表示不贊同。因為個人所得稅面對的調節對象是勞動力或者是人力資本，按照市場經濟和中國特色社會主義市場經濟內在規律的要求，應該使這種人力資本在整個統一市場上來流動，這種自主擇業的流動是跨各個行政區的，跨行政區的時候最好不要有個所稅的壁壘去影響要素流動的市場調節機制。

賈康表示，個所稅改革方案到通過人大審批時，起徵點或有可能超過人民幣5,000元，但不宜一下子提高到人民幣1萬元。把個所稅起徵點提高到每月人民幣5,000元，每年人民幣6萬元，這和稅率調整措施合在一起十分有利於降低中等收入以下群體的實際稅負。

「人大的代表議論裡好像有比較傾向性的意見，一個是認為起徵點提高到人民幣5,000元還不夠，應該再繼續提高一些，甚至一些有影響力的人士說應提高到人民幣1萬元，至少要人民幣8,000元才夠意思。」賈康說，討論的過程中不排除社會方方面面的訴求，影響最後人大審批通過的方案。