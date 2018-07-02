粵港澳大灣區 習近平一手打造

2018-07-02 01:23 聯合報 記者 聯合報 記者 賴錦宏 ／綜合報導



粵港澳大灣區規畫即將公布，多維新聞網報導，大灣區規畫是中共總書記習近平親自規畫，未來粵港澳大灣區將成為全球第一大灣區經濟體。

報導稱，香港特首林鄭月娥6月26日到北京，與中共政治局常委韓正會面，聽取粵港澳大灣區的建設情況，期間韓正特別提到，大灣區是習近平「親自謀畫、親自部署、親自推動的國家戰略」，分析認為，習近平推動這個計畫，加上雄安新區、海南自貿區，是要爭取超越建設深圳的前領導人鄧小平、上海浦東新區的江澤民及西部大開發的胡錦濤，政治目的巨大。

分析指出，中共領導人在任，都會設立國家戰略級的新特區，包括深圳特區、浦東新區及西部大開發等，都成為中南海的國家發展大戰略。不過，習近平上台後沒選擇一個點，而是推動區域經濟發展，雄安新區推動的京津一體化、環渤海灣發展，與粵港澳大灣區互相呼應。

習近平一直在推動一帶一路，分析認為雄安新區可接上陸上絲綢之路，而大灣區、海南自貿區則是位於海上絲綢之路之上，既有各自獨立發展政策和位置，又可以遙相呼應，相互影響。分析認為，中國要實現經濟二次騰飛，這三個新的特區顯然已被預期在一帶一路全球經濟发展戰略下，成為三個相互協作的經濟發展引擎。

中財網報導，即將公布的粵港澳大灣區規畫，由一個國家，兩種制度，兩個特別行政區，三個特別關稅區，十一個城市範圍所構成的特別區域。

不同於其他區域規畫，粵港澳大灣區的提出一直被冠之於「國家級」，「世界級」等定位。今年北京兩會期間，國家發改委主任何立峰更稱之為「千年大計」。這一形容另一處使用是對雄安新區，由此可見其重要性。

放眼全球，世界上最著名的灣區經濟體目前有三個，分別是東京灣區，紐約灣區和舊金山灣區。粵港澳大灣區的目標正是要建立世界第四大灣區經濟體。

世邦魏理仕日前發布「2018中國投資市場報告之城市無界篇」，預計2020年粵港澳大灣區將成為全球第一大灣區經濟體。