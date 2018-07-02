惠州台協交接 新會長呂正一上任

惠州台協新任會長呂正一（右），從惠州市委書記李貽偉（左）手中，接受當選牌匾。 苗君平／攝影 分享 facebook 惠州台商投資企業協會29日舉行24周年慶，暨第12、13屆會長與會長與會務幹部交接典禮。新任會長呂正一強調，將繼續秉持為台商服務，協助台商第二代接班，輔導台灣青年在惠州創業，在大陸合法經商，並利用協會資源，為促進兩岸和平發展做貢獻。

這項交接典禮是當晚在惠州市富力萬麗酒店舉行，惠州市新任市委書記李貽偉、省台辦副主任陳林佐等出席；台灣則有海基會前副董事長兼秘書長的高孔廉等人與會。大陸各地友會會長多人出席，惠州台商會員踴躍參與，席開100多桌，是珠三角台商協會近年少見的熱鬧場面。

尤其，惠州市委書記李貽偉到任僅半個月，第一次出席社團會議就到惠州台協，不僅全程參與，還上台即席演說，展現親民作風，讓1000多名與會台商印象深刻。

李貽偉表示，30多年前曾在台資鞋廠擔任工程師，學習到不少管理精神，受惠台商，至今心存感激，日後接觸到更多台灣企業，並多次到台灣訪問，對當地留下深刻印象。

他坦言，「惠州也曾錯過一些機會」，但相對保留很好環境與資源，相較深圳、東莞的發展，惠州只是一個十多歲小伙子，現在大灣區與新一輪的高質量發展機會來了，陸續看到許多重大效益顯現，「相信選擇在惠州發展是正確的」。

新任會長呂正一強調，堅持「九二共識」、「兩岸一家親」，是協會一貫立場，將繼續將惠州資源與投資環境優勢介紹給台灣朋友，做好招商引智工作，當好企業與政府溝通的橋梁；繼續積極募集贊助款，開展敬老救孤助學等社會公益活動，樹立協會形象，以及加強台商急難救助工作。

惠州台協目前會員約700多家，但在惠州實際營運的台商約有1700多家，台胞約有上萬人，惠州面積遼闊，加上婦女會、台青會等，共有22個次團體，未來將串連舉辦活動，加強連繫會員感情。

新任會長呂正一是立泰塑膠五金製品公司總經理，該公司主要是生產PVC飾品。工廠所有材料均為環保材料，通過國際相關檢測準。立泰塑膠製器產品外銷歐美為主，這次世界盃足球賽，有不少紀念品也是立泰生產製造。

呂正一近年來另投資立泰生物科技有限公司，已研發出生態保護的八大主力產品。其中「養豬樂」、「養雞樂」、「養魚樂」三種產品，對禽畜與水產養殖全覆蓋，養殖戶不必依靠抗生素就能無抗養殖。