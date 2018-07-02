深圳台商聖心診所開幕 要當「社區好鄰居」

聖心診所院長張文鴻（右）為台商檢查身體。 苗君平／攝影 分享 facebook 深圳市觀瀾聖心門診29日開幕，這是觀瀾區首家以台籍醫生為主的診所。院長張文鴻表示，希望將台灣「以人為本，以醫為中心」的醫療服務，引進大陸發展，扮演「台商的守護神」、「社區好鄰居」的角色。

聖心診所是統一醫療集團在大陸的第二家診所，首家是去年開設在龍華地區的華一診所，以台籍醫生為主，新開幕的聖心診所，目前附設內科、外科、婦科、兒科、中醫科、整脊科、口腔科等，占地600多平方公尺，雖然只是間診所，但設備應有盡有。

張文鴻是中華兩岸台籍陸區醫療發展協會副理事長，也是是統一醫療集團的執行長，曾在上海、台灣等醫院，擔任主任醫師；他表示，雖然目前剛起步，經營情況還很艱困，但看好未來發展，去年台籍診所，在深圳就新增四家，統一醫集團未來計畫，開設十家台商診所。

副院長劉和翰表示，大陸就醫習慣找專科醫生，該院未來將朝家醫科發展，擔任民眾家庭醫生的角色，所有的疾病都可以幫忙服務。他強調，在大陸門診醫病關係很重要，服務做的好，才能贏得病患的信心。

當天參加剪綵活動的還有深圳台協副會長吳勝吉、觀瀾聯誼會長張治屏、龍華聯誼會長林哲輝、橫崗榮譽會長江建興與龍華區觀瀾商會等代表，們一致表示，台灣醫療服務好，全球都稱道，在大陸發展的台商年紀大，難免生病，大陸診所素質參差不齊。

以往台商有重大疾病都回台醫治，小病則往台商診所跑，但深圳台商診所少，奔波辛苦，希望未來能有更多台籍醫生在大陸開業，不僅能為台胞看病保健，也能擴大為大陸民眾服務。