台貿中心牽線 拓兩岸醫療商機

2018-07-02 01:23 聯合報 黃興文／廣州報導



廣州台灣貿易中心組長張雅嬋（圖），與生基生殖醫學中心總院長張甫行在會中發表談話。 張斯奇、黃興文／攝影 分享 facebook 為協助台灣健康業處者開拓大陸健康產業市場，台灣貿易中心28日在廣州舉辦「兩岸健康醫療交流會」，邀請台灣多位知名醫學專家及醫療產業廠商組成「台灣健康產業團」，分享台灣醫療服務、保健食品、健康照護三大產業經驗，並協助台灣業者順利進入市場，創造雙贏。

台灣貿易中心組長張雅嬋表示，台灣醫療體系的軟硬實力全球名列前茅，加強交流對兩岸醫療發展絕對具有非常正面的影響；台灣貿易中心搭建平台，爲促進台粵健康產業合作交流、共創商機。

她在交流會上，介紹參與的台灣專家代表，包括林口長庚醫院整形外科系教授鄭明輝、台北市北投健康管理醫院、茂盛醫院、諾貝爾集團、生基生殖醫學中心，還有玩美牙醫、正安旅行社、江婦產科、謙揚生技、天祿實業、承大科技、祈新生殖醫學中心、維多莉亞生技、雅丰．菲仕美醫療集團、仙台藥品、瑋睿國際、美麗爾醫美、永恆美診所等十八家醫療產業代表。

面對大陸市場，如何拓展商機？台灣貿易中心廣州代表處主任楊志清表示，目前台灣業者面臨的問題大多是不夠了解當地的民情與習慣，「接地氣」是非常重要的一環。

她指出，台灣貿易中心是一個良好的平台，提供充分資訊給兩岸醫療機構，對接整合工作，包括組織參訪團、舉辦交流會，讓台灣的業者更了解大陸當地的人文與需求，避免走冤枉路，台灣貿易中心也積極以實際的活動幫助台灣廠商媒合相對應的單位，進而拓展大陸市場。

由於中國大陸內需市場成長快速，台灣健康醫療產業在大陸市場也備受矚目。隨著開放二孩政策到因應人口老化，大陸民眾健康意識提升，也帶動民眾求子風潮與銀髮商品的市場商機。

生基生殖醫學中心總院長張甫行表示，隨著大環境改變，晚婚族增加，不孕症患者也越來越多，在台灣，每六對夫妻就有一對不孕，情況與大陸數據相差無幾，但許多不孕夫妻依舊不輕易放棄任何生子的機會，努力做人。

張甫行強調，台灣擁有優秀的生殖醫學技術，試管成功著床率全球第二，從大陸來台接受生殖醫療的人逐年增加，大陸開放二孩政策後，更吸引著眾多高齡產婦跨海抵台求子。他說，一個人光是借卵及試管嬰兒等費用就需10到12萬人民幣，加上其他費用，若以100對來台治療的人數推估，一年商機約有人民幣1200萬。

對於想孕的婦女朋友，張甫行建議，要順利懷孕，除了均衡飲食及調理體質外，也要減少澱粉類食物，並增加蛋白質攝取，更重要的是保持心情平靜，用「平常心」愉快期待小生命的來臨。

這場交流會共吸引逾百家廣州醫療機構代表出席，吸引包括香港商報、中新社、國際商報、廣東電視台以及多家媒體採訪。台灣貿易中心表示，台灣醫療相關產品品質精良，服務水準也屬世界一流，開拓中國大陸市場前景看好，當下承諾，未來將持續幫助台灣廠商開發廣州當地醫藥及醫療市場，加強雙方的交流合作。