上海貨櫃交接單 全面電子化

2018-07-02 01:23 聯合報 大陸新聞中心╱綜合報導



上海口岸沿用近30年的貨櫃設備交接單（Equipment Interchange Receipt，以下簡稱「EIR」）昨邁入新時代—全面實行電子化。這不僅標誌紙質交接單據成為歷史，也成為上海航運中心建設中里程碑式的改變。

中新社報導，為落實關於上海自由貿易試驗區「最大限度實現覆蓋船舶抵離、港口作業、貨物通關等口岸作業各環節的全程無紙化」改革目標，2017年7月在上海口岸服務辦公室主導組織下，上海國際港務（集團）股份有限公司負責落實EIR電子化公共平台項目的基礎設計開發及推進工作。

當前該平台已完成業務標準化、標準接口開發和基礎傳輸平台搭建，實現所有業務實體信息接入和共享的全流程操作，平台涉及業務主要有「空箱調運」「進口提重還空」及「出口提空送重」等。

2018年3月20日，項目的運營主體單位上海上港陸上運輸服務有限公司聯合美森輪船對EIR平台實測，成功完成首單EIR電子化作業，該平台5月15日開始大規模上線試用。

所謂集裝箱設備交接單，是指進出港區和場站時，用箱人、運箱人與管箱人或其代理人間交接集裝箱的憑證。自上世紀90年代初使用以來，EIR在規範集裝箱作業方面發揮了重要作用，但隨信息化程度提高，紙質單證模式已成為提升口岸物流效率和降低成本阻礙。

EIR電子化公共平台上線後，將明顯壓縮口岸作業時間，對提升上海跨境貿易在全球排名有直接的促進作用。以進口為例，目前「貨物抵港到企業申請提箱」時間4.5天，可壓縮半天到一天，另放箱公司或車隊與集卡司機之間可以7×24小時傳遞電子單證，同時對船公司及放箱代理企業而言，每年直接降低單證印製成本和寄送費用4億元人民幣以上。

上海交通運輸行業協會集裝箱道路運輸分會副會長李電紅認為，貨櫃設備交接單電子化，可彌補上海港先天地域狹窄缺陷，是解決集卡集中進港造成道路堵塞、人車爭路矛盾的唯一有效措施，還將有利於物流企業降本增效，節能減排。

為確保電子化作業效率，避免EIR信息傳遞滯後等情況出現，上港集團為多家船公司、船代提供數據接口服務，完成EIR電子化公共平台與各相關方系統間對接工作，有效保障EIR電子數據上傳的及時性。