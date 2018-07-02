上海離境退稅 3年7千萬人民幣

2018-07-02 01:23 聯合報 大陸新聞中心╱綜合報導



上海實施境外旅客購物離境退稅政策（簡稱「離境退稅」）昨滿三周年，大陸國家稅務總局上海市稅務局數據顯示，截至目前，上海累計為4.8萬餘名境外旅客開具4.9萬餘份退稅申請單，成功辦理退稅約7000萬元（人民幣，下同），退稅物品銷售額約6.5億元，離境退稅業務量和銷售額均占大陸全國總量75%以上。

中新社報導，按照大陸國家稅務總局部署，2015年上海市成為大陸首批離境退稅試點城市。上海市稅務部門便率先搭建起貫穿商店、海關、代理和稅務部門「四位一體」的網格化退稅管理平台，並於2015年7月1日，順利開出中國離境退稅業務首單。

試點三年來，上海稅務部門的離境退稅工作管理一直在探索新的可能。其率先探索開展了「互聯網+退稅」大數據風控、票單「一鍵生成」和對審發票底帳等多項「退稅e時代」技術創新，並在大陸全國複製推廣。

2017年10月上海還率先啟用國家稅務總局離境退稅新系統，連通數據「孤島」，實現互聯互通，掃除了制約異地退稅障礙。旅客無論入境、消費和出境地是否一致，都能在出境時及時退稅。

目前在滬申請離境退稅的旅客已遍布全球七大洲、180多個國家和地區，他們在上海「買中國」「買全球」的消費積極性越來越高。大陸國家稅務總局上海市稅務局相關負責人表示，稅務部門一直在鼓勵和引導有品牌影響力、競爭力和創新力的商店拓展離境退稅業務，我們把服務送上門，請商家把品牌引進來。

據統計，目前上海已有359家退稅商戶，集聚了中華老字號、海派特色商舖、時尚消費商場和國際高端品牌等復合多元、融合共生的商業業態。

此外，上海離境退稅的口岸範圍也不斷拓展。2017年4月上海市稅務部門將其口岸範圍從航空拓展到鐵路上海站、吳淞口國際郵輪港碼頭和上海港國際客運中心，成為中國第一個「海陸空」口岸離境退稅全覆蓋的城市，大大提升境外旅客的消費便利程度。

當前上海正全力打響上海購物品牌，打造具有全球影響力的國際消費城市。為了讓境外旅客在上海享受到更好的購物消費環境，國家稅務總局上海市稅務局透露，未來將持續優化退稅管理效能，以境外旅客需求、商戶反饋問題、政策推進效果為導向，探索構建退稅商店「容錯糾錯+開放準出」機制。