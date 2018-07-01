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RCEP部長會議聲明：今年底努力談出成果

2018-07-01 21:01中央社 台北1日電

區域全面經濟伙伴關係協定（RCEP）第5次部長級會議今天在日本東京落幕。中新社報導，根據會後發表的聯合新聞聲明，與會各方指示各自談判團隊「努力在年底前形成一攬子成果」。

報導指出，RCEP第5次部長級會議昨天與今天在東京舉行，與會各方就貨品貿易、服務貿易、投資和規則領域等相關問題進行深入討論。

根據報導，與會各方發表的聯合新聞聲明表示，在當前全球貿易面臨「單邊主義挑戰」的背景下，盡快結束RCEP談判至關重要。各與會部長們重申將共同努力取得突破，致力於完成一個惠及各方的區域一體化協定。

聲明提到，各與會部長們歡迎談判在各方面所取得的進展，並指示各自談判團隊「努力在年底前形成一攬子成果」。

中國商務部副部長兼國際貿易談判副代表王受文說，2018年各領域談判「都取得了有效推進」。這次部長級會議有利於為下半年的談判提供更明確的指導，推動談判盡早結束。而中國願堅定支持東協「在談判中的核心地位」，並願繼續發揮建設性作用。

RCEP各方先前曾希望2017年結束談判，但並未實現。2017年11月，RCEP各方領導人指示各自部長和談判團隊在2018年加緊努力結束談判。

東京東協

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