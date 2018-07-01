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調查：中國經濟仍偏合理樂觀 政府尚未立即寬鬆

2018-07-01 17:08經濟日報 記者任中原╱即時報導

英國金融時報每月中國景氣調查顯示，中國經濟再度陷入「夏季恐怖」，股市重挫，人民幣劇貶，但情勢並未如2015年夏季時那般動盪，也未擴散到中國整體經濟及全球市場。

調查顯示，目前風險正在升高，尤其面對美中貿易衝突；6月經濟活動持續減速，第2季經濟成長將不如第1季，但中國的經濟背景仍屬合理樂觀。

中國當局已經暗示正準備放鬆財政及貨幣政策，但迄今只小幅放鬆信用，而減債仍是優先要務。

金融時報調查顯示，6月商業活動指數下降2.1點，為51點，且3項分類指標都不如5月。第一，出口指標下降到10個月低點，更多企業表示新訂單減弱，大部分受訪者警告出貨量受到業務萎縮的影響。

第二，消費者信心受到貿易戰相關報導及股市重挫的打擊。然而非必需品支出指標卻增強，整體消費者信心指數仍遠高於一年前水準。我們之前的調查顯示消費者信心可能會因為資產價格重挫而變弱，但消費者對房市的投資遠超過股市。因此只有房價不墜，消費者便依然樂觀。6月便是如此。

政府對股、匯賣壓沈重並未坐視，但也並未大舉支撐。擬議中的降低進口稅及家庭所得稅負措施，是促進消費的長期性計畫。

至於立即性的措施，則是降低存款準備率，釋出約7千億人民幣的資金，這已是今年第三次調低，但這次的意圖卻不同。4月降準所釋的資金，是為了降低銀行業向人民銀行借錢的成本；但這次卻是讓大銀行協助負債沈重的企業，以及讓小銀行多借錢給中小企業。

今年來由於減債，使25筆公司債違約，總面額達253億人民幣，比去年同期增加47%。寬鬆措施是否能對中小企業有利，還有待觀察，因為銀行業一向偏愛對房地產提供融資，風險較低。

如果今年6.5%的成長目標面臨威脅，或債務違約升高，政府將會採取更直接的寬鬆政策。但如果過於寬鬆，也會拉高資金外流的風險。中國當局應該不會忘記2015及2016年的教訓。

人民幣房地產人民銀行

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