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映客董座 讓直播不一樣

2018-07-01 00:46經濟日報 記者林宸誼／綜合報導

映客直播董事長奉佑生
映客直播董事長奉佑生
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在虎牙赴美上市後，又一家直播平台映客將於7月12日在香港上市；比起關心競爭對手動態，軟體工程師出身的映客直播董事長奉佑生表示，他更關注自己用戶的需求，每天都在琢磨，怎麼把直播軟體最簡單的功能做到極致，「做複雜容易，做簡單難，必須時刻克制自己想要往上添加功能的欲望。」

Donews報導，作為多年好友，大陸知名主持人汪涵評價奉佑生是「一個特別踏實的人，一點都不浮誇」，並爆料「奉佑生經常被自己公司前台，當作外賣小哥給攔下來。」

奉佑生表示，自己是一名典型的工程師，習慣了雙肩包配拖鞋，被認錯也很正常，平時最喜歡「趴」在地上幹活，因為是在一線工作，需要接地氣，瞭解不同的人群和產品形態。

出生湖南農村，奉佑生的父母對他的教育十分嚴格，「必須考一二名，考第三名回來就會被打一頓，划不來，所以要拚命讀書。」

奉佑生沒有辜負父母期望，考入中南大學，但他課餘時一有機會，就鑽進學校機房自學程式設計。

新京報報導，畢業後，奉佑生回湖南老家做了兩年公務員，發現並非自己想要的生活，力排眾議後選擇留職停薪前往廣州，先是做ERP系統開發，後又輾轉到A8音樂的前身華動飛天公司，一呆就是12年，先後做出了開心聽和多米音樂。

2014年，奉佑生意識到直播軟體的巨大潛力，在多米音樂內部孵化出了第一個音訊直播產品「蜜live」，這是一款服務於海外留學生的音訊直播軟體，大約有100萬的用戶數。

在奉佑生看來，留學生的群體比較窄， 100萬還遠遠談不上用戶量，於是停止了蜜live的開發，著手做一個全民生活視頻

經濟日報提供
經濟日報提供
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直播軟體「映客」，2015年5月，映客正式上線。

經理人網報導，奉佑生在創辦映客的過程中，映客的用戶定位就是年輕女性，來自奉佑生對用戶人群的精準洞察，男人愛美女，美女愛帥哥，他決定讓映客先成為女性喜歡的時尚直播平台，藉此吸引男用戶。

事實證明了奉佑生決定的正確性，成立不到一年，用戶數量破千萬，多次在App store免費榜沖至榜首。

當過公務員的奉佑生對政策、監管相當敏感警覺，對團隊的要求是別去試圖觸碰任何底線，從一開始就避免出現涉黃問題，投入了很大量人力24小時監控。當許多同行因涉黃、涉毒等下架時，映客卻順利發展。

公務員留學生

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