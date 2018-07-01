齊家網鄧華金 把裝修變簡單

2018-07-01 00:46 經濟日報 記者 經濟日報 記者 林宸誼 ／綜合報導



齊家網董事長鄧華金 分享 facebook

大陸網路家裝平台齊家網7月5日將於香港股市掛牌上市，齊家網董事長鄧華金透過一站式、標準化供應商的前後端管理，解決消費者的痛點，讓裝修跟喝茶一樣簡單。

「古人講齊家治國平天下，家的概念在中國文化中非常重要，我是客家人，從小我們宗族的觀念就是要以家為中心。」鄧華金表示，取名齊家網，就是要在家居裝修上提供一站式服務，讓裝修跟喝茶一樣輕鬆。

上海證券報報導，鄧華金的創業經歷，可說是一波三折，大學畢業後，成為了一名中學教師，兩年後離開了學校，接連到美時家具、飛利浦照明，負責通路、銷售工作。

2005年初，因自身裝修經歷，察覺到家裝行業的特殊性以及不透明，讓鄧華金萌生「讓裝修變得簡單、讓家裝行業規範化」的想法，與幾個朋友共同創立齊家網（當時稱「上海團購網」），主營家具建材電子商務。

和京東、亞馬遜這類B2C網站不同，身處家居建材這個充斥非標品（沒有明確型號）的領域，齊家網更像一家服務公司，一端連接著幾萬家供應商，另一端連接消費者，為兩者匹配供需。

經濟日報提供 分享 facebook 21世紀經濟報導，對家居建材供應商來說，齊家網像是電商啟蒙者，畢竟當時家裝業者大多是民工或農民企業，對電商不瞭解，甚至還不會上網，齊家網親自帶著業者使用IT系統，做電子商務的培訓。另一方面，施工隊的好壞也是家裝業的關鍵一環，齊家網獨創的「金牌施工隊」評級體系，解決許多大裝修公司一直頭疼的職工管理問題。

鄧華金指出，齊家網的金牌施工隊是在3000多個施工隊裡，透過網友回饋、投票、監理上門勘察等環節評選出來的300家施工隊，許多工人自從評選上金牌施工隊後，訂單量做也做不完，普通的水泥工月收入可達人民幣上萬元。

齊家網發現，目前大陸四五線城市成長非常快，但用戶對裝修品牌不敏感，對價格卻很敏感，因此齊家網會組合非常多的合作夥伴，在各地輸出標準化的前後端管理，包括供應鏈的管理和施工工藝，協助他們成長。