電商拼多多 將赴美IPO

2018-07-01 00:40 經濟日報 記者 經濟日報 記者 李仲維 ╱綜合報導



創立三年的新電商平台「拼多多」啟動首次公開發行（IPO），昨（30）日向美國證券交易委員會（SEC）提交招股說明書申請股票上市，有望打破從成立到上市的最快紀錄。招股書顯示，騰訊為拼多多的第二大股東。

首創「拼單」模式的拼多多將自己定位為一家高速增長的新電商平台，訴求為買家提供物美價廉的商品和充滿樂趣的互動式購物體驗。拼多多計畫通過IPO籌資最多10億美元，此次IPO由瑞銀、高盛和中金聯合承銷，將在那斯達克或紐約證交所上市。

中新網報導，拼多多創辦人、董事長兼CEO黃崢在寫給股東的一封信中強調，雖然拼多多只是一個三歲的小孩，身上有很多顯而易見的問題，也面臨許多危險和挑戰，往後看三年、五年還是更長時間上市，其實沒有本質區別。在公眾的監督下，拼多多可以成長得更好更強。

招股書披露，拼多多截至今年3月31日的12個月中的年活躍用戶，達2.95億戶，截至2017年12月31日的12個月，年活躍用戶為2.45億戶，這意味拼多多單季用戶增長5,000萬戶。

自2017年4月上線廣告系統後，新的營收模式帶來滾雪球效應，推動拼多多平台收入實現呈幾何式增長。截至2017年3月31日的三個月內，拼多多營收達人民幣3,700萬元，2018年同期增至13.85億元，增長37倍。平台收入主要來自線上廣告和交易佣金，與目前其他電商平台在商業模式上具一致性。

招股書顯示，黃崢在拼多多所占股比為50.7%，對公司擁有絕對控制權。騰訊所占股比為18.5%，高榕資本所占股比為10.1%，紅杉資本所占股比為7.4%。