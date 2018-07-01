陸上月製造業PMI 微跌

2018-07-01 00:39 經濟日報 記者 經濟日報 記者 李仲維 ╱綜合報導



大陸國家統計局昨（30）日公布6月製造業採購經理指數（PMI）為51.5，雖比5月下滑0.4個百分點；但官方認為，指數走勢總體平穩，持續在擴張區間運行。

經濟日報提供 分享 facebook 澎湃新聞援引國家統計局高級統計師趙慶河解讀，今年以來，製造業PMI均在50以上的景氣區間運行，上半年均值為51.3，6月製造業PMI為51.5，仍高於上半年均值0.2個百分點，製造業總體保持擴張。

他分析，6製造業PMI月主要特點，一是製造業基本面總體向好。在調查的21個行業中，15個行業的PMI位於擴張區間，其中醫藥製造業、專用設備製造業、電腦通信電子設備及儀器儀表製造業PMI均位於54以上的較高景氣區間，保持較快增長。

二是生產和需求總體穩步增長；三是進出口景氣度有所回落，新出口訂單指數為49.8，比5月下降1.4個百分點。進口指數為50.0，低於5月0.9個百分點，製造業進出口總體有所放緩。

四是價格指數繼續上行。主要原材料購進價格指數為57.7，高於5月1.0個百分點，連續兩個月上升；出廠價格指數為53.3，比5月上升0.1個百分點，為今年高點。

趙慶河指出，從企業規模看，大型企業PMI為52.9，比5月回落0.2個百分點，仍為年內次高點，也是製造業保持穩步擴張的主要支撐。

中新社報導，中國物流與採購聯合會分析師張立群認為，6月PMI分項指數多數下降，可能與端午小長假影響，使6月工作日較5月減少兩天有關。剔除這一影響，可認為生產、訂單、採購等活動總體平穩。需注意進、出口訂單指數下降，可能預示外貿進出口形勢波動加大。

6月非製造業商務活動指數為55，比5月上升0.1個百分點，高於上半年均值0.2個百分點，連續四個月穩步上升。