大陸銀行債權轉股權 試行新規

2018-07-01 00:39 經濟日報 記者 經濟日報 記者 杜宗熹 ╱綜合報導



大陸銀保監會29日晚間發布「金融資產投資公司管理辦法（試行）」，明確指出金融資產投資公司是指從事銀行「債權轉股權」（債轉股）業務的非銀行金融機構，同時，不再要求主要出資銀行持股必須超過50%。

澎湃新聞網報導，《辦法》規定銀行不能直接將債權轉為股權，而是應通過金融資產投資公司來實施「債轉股」，嚴防企業挪用股權投資資金。主要有兩種方式：一種是「收債轉股」，這也是《辦法》鼓勵的形式，即金融資產投資公司透過先收購銀行對企業的債權，再將債權轉為股權的形式實施債轉股。

經濟日報提供 分享 facebook 另一種債轉股方式是「入股還債」，金融資產投資公司先通過股權投資方式入股企業，再由企業將股權投資資金，全部用於償還現有債權。

《辦法》要求金融資產投資公司應由境內商業銀行為主要股東設立，但不要求過半控股，並允許其他符合條件的投資者入股。辦法也對境外機構入股實行國民待遇，外資持股比例並沒有做出額外限制。

報導指出，《辦法》也允許運用私募資產管理產品、設立私募股權投資基金、發行金融債券、通過債券回購、同業拆借和同業借款、銀行理財資金等方式實施債轉股。

分析認為，自2016年10月大陸國務院發布「關於市場化銀行債權轉股權的指導意見」以來，債轉股一直遭遇執行困難。

截至去年底，大陸五大國有銀行債轉股簽約金額達人民幣1.6兆元（約新台幣7.5兆元），但實際執行金額只有2,300億元（約新台幣1.08兆元）。

當時官方要求銀行業出資比例不得低於擬設實施機構全部股本的50％，需要將實施機構納入併表管理，造成股權投資對銀行資本消耗過大，新辦法已不見上述規定。