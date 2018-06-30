心酸！市值曾達5,980億的公司竟在大巴上開股東大會

2018-06-30 14:08 聯合報 記者 聯合報 記者 李仲維 ╱即時報導



中科招商董事長單祥雙昨（29）日在一輛大巴士中，手持擴音器的照片在社交媒體上引起熱議。單祥雙並不是在做兼職導遊，而是在主持中科招商2017年年度股東大會。

每日經濟新聞網報導，中科招商這家市值曾達人民幣1,300億元（約新台幣5,980億元）的公司，從去年12月26日被新三板終止掛牌後，正處在重建階段。

在大巴上召開股東大會，這樣史無前例的做法引發網友熱議，有網友表示，這將載入史冊。

根據中科招商6月8日發佈的公告，該公司2017年年度股東大會於6月29日在北京市通州區西集鎮儒林村南1號北京陽光國際會議中心陽光禮堂舉行。地圖上顯示，該地距離中科招商辦公地點約50公里，車程大約一個半小時。由於會議地點過於偏遠，不少股東表示不滿，甚至有人認為，這是中科招商故意給股東與會製造困難。

中科招商回應稱，因預計參加年度股東大會的股東較多，需要的會議場地較大，公司在短時間內未能在市內預訂到合適的大型會議場所。

然而，昨天上午當股東大會原定開始的時間9:30時，股東大會卻沒有按時召開。中科招商解釋稱，因公安和酒店方面接到惡意舉報，導致酒店取消股東大會會議室的使用，且不允許股東進入會場。到場部分股東提議，在會場外繼續召開股東大會，且這項提議經律師認可，股東們隨後經過確認後，前往酒店外的大巴上，召開股東大會。

10點30分，中科招商董事長單祥雙宣布2017年年度股東大會正式開始，會議由單祥雙主持，中科招商董秘彭衛宣布，經統計，出席中科招商集團2017年年度股東大會的股東（包括股東授權委託代表）共21人，持有表決權的股份占公司股份總數的49.01%。