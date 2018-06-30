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避空置稅 港地產商急推樓盤

2018-06-30 12:16世界日報 香港新聞組╱香港30日電

港府新房策開徵一手樓空置稅，囤貨滿手的地產發展商首當其衝。事實上，昨日已有地產商將旗下現樓新盤即時上載樓書，預計最快7月推售。如英皇的屯門洋房珀居、南豐的港島豪宅深水灣徑8號，早前均已獲批入伙紙，即屬於現樓項目，昨日均突擊上載樓書至一手銷售網，預計最快7月推出市場發售。

蘋果日報報導，港府昨日六項房屋新措施一公布，新地連同其他地產發展商都有反應，部分已取得入伙紙數個月的豪宅新盤旋即推售。不過，這類豪宅盤的差餉租值較高，且不易出貨，受措施影響大。

報導指出，急急部署推盤的地產商中，南豐旗下新盤深水灣徑8號，在空置稅出台後即日上載樓書。樓書顯示該盤關鍵日期為下月中，料該盤已取得入伙紙6至9個月，故急需開售。該盤有兩座住宅大樓，樓高17層，設52伙分層單位，標準戶為三房及四房間隔，實用面積2865方呎至4214方呎；另兩幢洋房，其中最大的1號洋房實用面積1萬2566方呎。

另外，英皇集團旗下屯門掃管笏新盤珀居昨日亦突擊上載樓書，預料部署短期開售。據了解，項目剛獲批滿意紙，具體公布價單及銷售安排暫未有細節。項目位處屯門冠發街，設14幢洋房，實用面積2761至4132方呎，最大面積為1號屋，實用面積4132方呎，設花園達4873方呎及185方呎平台。

據報導，手上有最多空置貨的新地，在政府公布新措施前夕，推出元朗錦田Park YOHO Genova一伙單位作「回應」。按一手住宅銷售網顯示，項目的19座8樓A，實用面積1174方呎，於下周一招標。新地昨透露，大埔白石角雲匯二期的售樓說明書料於下周7.1假期後上載，並會開放示範單位，料同步推首張價單，亦即樓盤的一二期將同步推盤。

摩根大通報告指，雖然政府嘗試建立一個兩層市場以迎合真正買家需求，但該行認為私人住宅市場的土地供應減少，將會繼續支持樓價。摩通又相信，5%的空置稅對增加供應的影響有限，因料空置稅費用會轉嫁給買家。

香港

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