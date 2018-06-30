居屋5折賣 港特首房策6招齊發

2018-06-30 12:16 世界日報 香港新聞組╱香港30日電



香港特首林鄭月娥昨日宣布推出六招新房屋政策，協助港人置業安居。率先推行的首招，是今期居屋定價有望與市價脫鉤，改以市價約五二折重新定價，若以啟德啟朗苑一個400平方呎單位為例，售價由390萬元(港元，下同，約50萬美元)應聲減至290萬元，「上車」門檻勁減100萬。

綜合媒體報導，林鄭月娥提出新房屋政策三個目標六項措施，她稱促成修訂資助出售房屋定價政策，源於今期居屋售價公布後，有人說：「居屋都賣1萬元1呎，我是否可以負擔呢？」新機制不改變申請資格，定價與市價脫鉤後，「想購買居屋的家庭就放心了，以後不用追價，不會說私樓樓價愈高、居屋的定價愈高。」

報導指出，新機制引用非業主住戶的家庭每月入息中位數，取代白表家庭入息上限，量度買家的負擔能力，「可負擔」單位數量由50%增至最少75%。以今年居屋為例，新計法下，售價由市價七折降為五二折，單位平均售價由360萬元減至268萬元。綠置居的折扣率再多一成，可達市價的四二折。

房委會資助房屋小組主席黃遠輝稱，新機制擬套用於今期居屋，最快10月重啟申請，11月攪珠，明年2月以現樓發售，買家可即買即入伙。現已接納的15萬2000份申請仍然有效。

林鄭月娥並宣布，市建局馬頭圍道項目改作港人首置上車盤，最快年底出售，明年第二季落成。市建局最新評估，市值呎價2萬3500元，首置盤料以市值六二折至七二折發售，單位售價380萬元起，五年內禁售、禁租。

據報導，被問到壓低資助房屋售價，會否影響房委會、市建局等機構的財政，林鄭月娥稱，相關機構有一定財力應付興建資助房屋，如日後有需要，也可向政府提出。她還說，新措施並非為打擊樓價，長遠必須增加土地供應。

另外，林鄭月娥稱，將九幅啟德與安達臣道地皮轉為興建資助出售房屋，因為地皮「較成熟」，否則等十年才有供應的地皮是「無誠意」。

改畫後，啟德的公私營房屋比例較平衡，安達臣道的公營房屋比例或占九成，但有不同房屋種類，安排合理。九幅地可提供逾1萬個單位，有助達至長策建屋目標。

表／世界日報製 分享 facebook

林鄭：以後免追價 市民：人多更難抽

香港特首林鄭月娥昨公布多項房屋新政策，相信會令市民較易負擔，「以後不用追價，不會說私樓樓價愈高，居屋的定價愈高」。公屋住戶及與父母同住的新婚夫婦均對新政大表歡迎，但同時也擔心吸引更多人「抽居屋」，中籤機會更低，怕要等待更長時間才能上樓。

明報報導，特首林鄭月娥在七一回歸21周年前兩天公布6招新房策，免不了令人質疑是否想為民情「降溫」，她解釋此舉「沒有任何政治目的」，強調現屆政府的施政風格是準備好的事情就向社會交代，毋須留待《施政報告》再公布。

聽到新房策公布，家住荃灣區公屋的戴婦既開心又擔心。報導指出，戴婦與兒子同住，月入共逾2萬港元(約2500美元)，其子一直想結婚，但無錢付首期，現在居屋定價由市價七折改為五二折，讓她更易負擔。不過，戴婦稱，過去已多次申請居屋，但都「好難抽得中」，認為新政策會吸引更多人抽居屋，「開心聽到居屋價格下降，但不知要等多久才可『上車』」。

據報導，今期新居屋啟德啟朗苑部分單位呎價逾1萬港元(約1250美元)，創下推售居屋以來新高。黃先生亦以白表申請，但明言「買不起啟德單位」。對於政府提出資助出售居屋定價與市價脫鉤，黃先生擔心會令日後居屋申請人數大增，中籤機會更渺茫。

黃先生同意須增加資助房屋供應，但認為將啟德一帶的「地王」由賣地改為興建公營房屋會減少政府庫房收入，而削減其他民生「派糖」措施，「無必要（公營房屋）住那麼靚的地段，日後可能要交多一些稅，（政府）又派少了糖，反而更蝕」。