西進打拚 醫師提醒行前健檢與醫療保險的重要性

2018-06-30 01:14 聯合報 記者 聯合報 記者 林則宏 ╱即時報導



近幾年有越來越多國人西進大陸工作或求學，聯新國際醫療副執行長陳秋芬表示，來到大陸少了健保的保護傘後，建議行前最好先在台灣做一次健康檢查瞭解自己的身體情況，同時應購足能應對各種可能情況的醫療保險。

聯新國際醫療動員台灣與上海兩地醫療團隊，於28日順利從上海將一名日前在大陸因腦中風而陷入昏迷的60褚姓婦人轉送回台灣，進入台大醫院進行後續治療。

據了解，褚姓婦人為江蘇太倉一名台商家屬。本月6日與家人來到上海，在返回太倉途中於高速公路休息站洗手間內突然腦出血昏倒。先是就近送至太倉當地醫院搶救，後又轉送至上海第十人民醫院，但經過多次手術迄今仍未甦醒。

因此家屬26日向聯新旗下的上海禾新醫院尋求協助，希望能將病患轉送回台。聯新隨即派出醫療團隊至上海第十人民醫院進行轉送評估，27日決定由台灣出動醫療專機運送回台，並於28日傍晚順利將病患平安送抵松山機場，隨後由救護車轉往台大醫院。

據了解，透過醫療專機轉送回台所費不貲，若無商業保險恐非一般重負擔得起。陳秋芬表示，聯新平均一個月大約會接到兩起，國人在大陸希望轉送回台救治的案例，一般多是重大傷病，例如類似此次褚姓婦人腦中風的情況，或是交通事故、惡性腫瘤術後照護等等。

由於一旦遇到這種情況，往往會對病患及家屬的心理、經濟等方面造成不小的壓力，因此陳秋芬建議需要到大陸或其外地工作、就學的國人，行前一定要先做一次比較完整的健康檢查，了解自己身體的基本狀況，尤其是40歲以上的民眾更應格外留意。

其次，事前也可以先透過網路，了解未來將常住的地方是否有合適的醫療院所以備不時之需。此外，有慢性病史的民眾，則應先備妥慢性病處方，確保藥物不會出現短缺。另，陳秋芬也鼓勵國人，最好購買海外醫療保險，並注意是否提供海外轉送服務。