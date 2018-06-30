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香江風情／香港樓市 走紅走青

2018-06-30 00:49聯合報 香港特派員李春

香港特區行政長官林鄭月娥，廿九日在香港中國企業協會第十五屆會董就職典禮上致辭。 ...
香港特區行政長官林鄭月娥，廿九日在香港中國企業協會第十五屆會董就職典禮上致辭。 （中通社）
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在香港平民化的酒樓餐廳吃飯，點菜落單，時有外人聽不懂的黑話，比如「飛砂走奶」，那說的是要杯黑咖啡，不要放糖不要加奶。同樣外人聽去似懂非懂的，還有「走紅」和「走青」。

在香港樓價是有史以來最高及高到全球之冠時，也是香港回歸廿一周年前夕，香港政府選擇六月廿九日這個特殊日子，公布了最新打擊樓價的措施。

這一組措施好多專業術語，既複雜又簡單，但簡陳起來是用六項措施，去達到三個目標，即令資助房屋更能負擔，會修訂資助出售房屋的訂價政策；增加資助房屋供應；促使一手私人住宅單位盡早推出市場。

樓市是香港第一市，房屋政策是香港人最關心的政策，樓價問題是香港當今最大的政治經濟和社會問題。而香港坊間對香港政府這回的打擊樓價措施，大致總結一下，就四個字：「走青」和「 走紅」。

「走青」這事外地人不大懂，主要是指食物中別給他蔥粒，所以也叫「走蔥」。而泛指起來，青色的其他配料也在內，比如韭菜，比如芫茜等。他那碗麵、粥或雲吞「走青」得不能有辛刺激。後來香港的年輕人把這走青老詞，用到人生，畢業就稱「走青」，意謂著告別青澀和青蔥。

香港這回打擊樓價，特首林鄭月娥自己說這一套措施不能壓抑樓價或增加供應，因為現今的策略上，無一個目標是打擊樓價，也難以增加整體供應，但又不代表她「無招」，指會稍後處理這些問題。

於是，這套措施就是「走青」之策了。這走青的意思，一是說其沒有刺激性，二是其也算成熟不再青澀。

與「走青」相似的茶餐廳專業用語「走紅」，不是藝人做夢都想的事，而是不要放辣椒。香港的打擊樓價政策，港府以前吹牛說叫辣招，後來看不夠辣就加辣，但越加辣樓價越狂升，把港府弄得很沒面子。所以這回「走紅」不加辣，措施都是些溫吞的。

「走紅」其實還有另一層意思，事關政治。特首林鄭月娥主動說，選擇七一回歸前最後一個工作日作公布，沒有任何政治目的，而是由於房屋政策重要。這當然是「走紅」之語，馬上七一大遊行的重要內容之一，正是抗議樓價狂升港府無能。而不在十月施政報告去談，現在就說，還有凸顯特首到位周年的政治能為。

香港回歸林鄭月娥咖啡

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