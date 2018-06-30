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陸環保風暴再起 台商剉著等

2018-06-30 00:58經濟日報 記者林宸誼╱綜合報導

這個夏季，環保風暴再起。第一批中央環境保護督察「回頭看」六個督察組從5月30日至6月7日陸續對江蘇、河北、江西、河南、廣東等十個省實施督察進駐。蘇州市日前也召開做好中央環保督察「回頭看」的電視電話會議，全市上下要堅決打贏汙染防治攻堅戰。

蘇州是台商重鎮，南亞、國巨電子、可成科技、致茂電子、嘉聯益科技、固緯電子、士林電機等知名台企都在蘇州設廠。

大陸環保由先前的禁煤令，或對高汙染行業如鋼鐵等，現在環保政策更加收緊，管制範圍擴放到製造業。台商預料，未能符合排放標準者，都有可能被停產，或是無正規牌照者，將被強破關廠。

台商認為，台廠後續在大陸環保費用增加下，將再進行一輪淘汰賽。

6月25日，大陸生態環境部發布《全面加強生態環境保護堅決打好汙染防治攻堅戰的意見》，明確的要求健全環境保護督察機制，完善督查、巡查、約談、專項督察機制，開展重點區域、重點領域、重點行業專項督察。

蘇州日報報導，蘇州市委書記周乃翔指出，自中央第四環保督察組進駐江蘇開展「回頭看」以來，全市上下高度重視，堅決打好大氣環境治理、水環境治理、土壤環境治理攻堅戰。

周乃翔強調，要高標準嚴要求抓好中央環保督察「回頭看」問題整改，確保各項舉措全面到位。

環保台商生態

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