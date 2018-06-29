匯市交易商預估 大陸央行的人民幣防線設在6.7

2018-06-29 17:24 經濟日報 記者 經濟日報 記者 任中原 ╱即時報導



人民幣從6月14日迄今已貶值3.4%，主因美、中貿易衝突升高，以及中國股市重挫。匯市交易商預料，人民幣對美元匯率若再貶值1%左右，即1美元兌人民幣6.7元上下，中國當局將進場捍衛人民幣。 路透 分享 facebook 匯市交易商預料，人民幣對美元匯率若再貶值1%左右，即1美元兌人民幣6.7元上下，中國當局將進場捍衛人民幣。

彭博資訊的調查指出，大部分交易商及分析師表示，一旦大陸在案人民幣匯率逼近6.7時，當局將出手以減緩人民幣跌勢，距離目前6.62的水準還差約1%。

儘管人民幣已連貶11天，但中國官員認為只要不破6.7，仍然不成問題。不過最近每天的參考匯率都比預期要強，顯示官方仍在觀察是否有任何恐慌性資金外流的信號。

人民幣從6月14日迄今已貶值3.4%，主因美、中貿易衝突升高，以及中國股市重挫。大陸人民銀行（央行）迄今尚未大舉干預匯市阻貶，一些分析師認為當局可能還會讓人民幣再貶一些。

人民銀行已經投入一些子彈來阻止貶勢，使匯率一直維持在參考匯率上下2%的區間內。

為了阻止人民幣貶破6.7，當局可能採用多種工具，包括繼續使參考匯率偏強，緊縮銀行間的流動性，或強化資金管制，並且不排除直接進場干預。

星展銀行主管指出，在信心明顯好轉之前，例如外資回流陸股及陸債等，人民幣仍將承受壓力；人行進場干預雖可能使人民幣短期回升，但預料今年內將維持貶勢。

中國當局一向都會對匯率設定一道重要的心理防線，以防止市場信心崩潰，引發雪球效應。例如2016年9月離岸匯率跌破6.7時，中國曾大幅拉高離岸人民幣利率。