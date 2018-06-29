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人民幣中間價失守6.6 上半年貶1.26%

2018-06-29 17:48中央社 台北29日電

人民幣兌美元匯率中間價今天貶破6.6大關，報1美元兌人民幣6.6166元，不僅創...
人民幣兌美元匯率中間價今天貶破6.6大關，報1美元兌人民幣6.6166元，不僅創下連8貶，更是2017年12月20日來首次貶破6.6關口。 （中新社）
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人民幣兌美元匯率中間價今天貶破6.6大關，報1美元兌人民幣6.6166元，不僅創下連8貶，更是2017年12月20日來首次貶破6.6關口。人民幣中間價上半年累計貶值1.26%。

2018年上半年的最後一個交易日，人民幣兌美元匯率中間價未能止跌，29日較前一交易日（28日）下調2.06分，報1美元兌人民幣6.6166元。這也是人民幣中間價連續8個交易日來遭到下挫。

值得注意的是，人民幣兌美元匯率中間價報6.6166，是自2017年12月13日以來最低，更是2017年12月20日來首次貶破6.6關口。受累於最近兩週的疲軟表現，人民幣兌美元匯率中間價上半年累計貶值了1.26%。

澎湃新聞引述中金公司一份最新報告指出，去年底來政策過快收緊引發市場對成長的擔憂，可能是近期壓制人民幣匯率的主要因素之一。不過政策或無「主動貶值」的意圖，放任人民幣貶值可能得不償失。

人民幣走貶或受中國降準牽連。華爾街見聞分析，4月25日前一輪定向降准後，人民幣開始出現走貶趨勢。6月24日中國央行再度宣布定向降准，緩解小微企業融資難問題，人民幣下跌明顯加速。

受隔夜美股回升影響，先前經歷大跌的新興市場股市出現普漲，中國股市今天也擺脫前幾天的低潮，上海證券交易所綜合股價指數收報2847.42點，漲2.17%，即使收復2800點大關，但上半年共計跌了13.9%。

人民幣上海新興市場
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