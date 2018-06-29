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建案撞名 台企告陸企侵權 求償37億

2018-06-29 00:59聯合報 記者許依晨／綜合報導

北京紫玉山莊。 （取自紫玉山莊官網）
北京紫玉山莊。 （取自紫玉山莊官網）
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北京知名台企地產商「紫玉山莊」控告大陸上市公司雅戈爾侵權，並求償人民幣八億元（約新台幣卅七億元）。北京市高級人民法院已受理此案，這也是大陸智財權有始以來涉案金額最高的案件。

北京「紫玉山莊」已成為兩岸關係中一個歷史性符號，許多在京或是訪京的台灣政商大老與參訪團都喜歡在紫玉山莊舉行聚會、會議、活動，外界形容紫玉山莊儼然已是台灣的「駐京辦」。

陸媒報導，大陸房地產推新建案，出現越來越多高端、大氣、上檔次名字，如江山萬里、公園天下、君璽等聽來氣勢如虹的名字，名字取得好，後期營銷推廣就能加分。

寧波晚報報導，專做服裝的大陸上市公司雅戈爾，近年也投入房地產行業，其在寧波及蘇州推案「紫玉花苑」，結果被北京的「紫玉山莊」告上了法庭，引起不少投資人關注。

具台灣背景的北京紫玉山莊房地產公司發起訴訟，起訴的對象除雅戈爾和其全資子公司，還有參與涉案地產項目運作的北京搜房公司。

北京紫玉山莊公司認為，寧波雅戈爾在寧波開發的「紫玉花苑」房地產項目，備案名稱、宣傳名稱與原告的「紫玉」、「PJV紫玉山莊PURPLEJADEVILLAS」註冊商標構成近似，侵犯了其註冊商標專用權。

北京紫玉山莊公司要求判令其立即停止侵害商標專用權行為；北京搜房也要撤銷網站上所有以「雅戈爾紫玉花園」、「雅戈爾紫玉台花苑二期」、「雅戈爾紫玉九十」名稱的項目訊息。

北京玉山房地產
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