橫琴自貿區專委會26人 三分之一來自港澳

2018-06-29 01:22 聯合報 大陸新聞中心／綜合報導



珠海橫琴向專家「借腦」促進自貿片區新發展。第2屆橫琴自貿試驗片區專家委員會（以下簡稱專委會）第一次會議28日在珠海舉行，26名專家委員接受橫琴自貿試驗片區的聘任。第2屆專委會有1/3的專家委員來自香港和澳門。

中新社報導，據橫琴新區管委會副主任鄒樺表示，橫琴自貿試驗片區掛牌運作3年來，始終堅持深化港澳合作為重點。目前在橫琴註册港澳企業接近3千家，粵港澳合作進入全面新時代。

鄒樺表示，第1屆專委會自2015年成立以來，充分發揮了智囊團、參謀部作用。3年間，專委會共舉辦10多場研討會和專題講座，進行了近30批次實地調研，開展了8項重大課題研究，提供了200多條對策建議，其中絕大多數已經或正在轉化為橫琴的工作部署和創新措施，成為推動橫琴自貿片區發展不可或缺的重要力量和創新來源。

根據《橫琴自貿試驗片區專委會管理暫行辦法》規定，橫琴自貿區特聘了26名來自內地與港澳地區的專家學者為第2屆專委會委員。其中專委會的首席顧問由全國政協副主席何厚鏵繼續擔任，其餘25名專家委員包括中國財政科學研究院副院長白景明、澳門科技大學副校長龐川、澳門大學社會科學院院長郝雨凡、加拿大麥吉爾大學傅國華建築學院教授傅國華等知名人士。

第2屆專委會突出與港澳深度合作，來自港澳的專家委員占1/3；同時，第2屆專委會突出專業性、精準性，從事區域經濟和產業研究、體制機制創新、金融創新、法制研究等方面的專業人士占80%以上。