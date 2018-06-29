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林鄭月娥：發展綠色項目籌資中心

2018-06-29 01:22聯合報 香港特派員李春／香港報導

香港舉行一帶一路高峰論壇，特首林鄭月娥稱，一帶一路作為一個跨國及跨洲連接，會為香港帶來長期經貿回饋，香港必須把握機遇。

由香港政府主辦的一帶一路高峰論壇，今年主題是全方位合作，邀得40位國際知名演講嘉賓，有逾3千位來自51個國家和地區的政商界領袖出席。

香港特首林鄭月娥在主旨演講中說，香港作為全球最自由經濟體及國家國際金融中心，可以在一帶一路的多個範疇，包括政策、金融投資、基建等發揮角色，提供風險管理、保險和糾紛調解服務。

香港將發展成為綠色項目的籌資中心，加上未來廣深港高鐵及港珠澳大橋等基建落成後，將進一步提升與一帶一路沿線和大灣區國家的聯繫，機遇處處。

出席論壇的中國國資委主任肖亞慶說表示，中國自2013年提出一帶一路倡議以來，中央國企參與沿線國家投資合作項目有1700多項，促進當地經濟社會的發展，亦為企業國際化經營積累經驗。

他稱一帶一路是開放包容的，中國開放的大門不會關閉，只會越開越大。

港府財政司長陳茂波在論壇上表示，香港在戰略上的定位是為一帶一路提供多個平台，香港領先的金融中心及國際資本市場，提供集資和融資平台，相信香港的股票市場、銀團貸款及債券市場可以滿足「一帶一路」項目的龐大資金需求，又相信新上市制度的引入有助香港鞏固資本募集平台的地位。

港府與喬治亞政府昨天在論壇上簽訂自由貿易協定。港府商務及經濟發展局局長邱騰華形容，該協定屬重要、策略性及高標準協議，喬治亞將撒銷對香港原產貨物占其96.6%的關稅。

香港特首一帶一路金融中心
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