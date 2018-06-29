台灣健康產業團 赴廣州交流

2018-06-29 01:22 聯合報 黃興文／廣州報導



台灣健康產業團長魏聰文（右四）、聯合報系大陸事務處總經理方桃忠（右九）和團員合影。 黃興文／攝影 分享 facebook 來自台灣多位知名醫學專家及18家醫療產業組成的「台灣健康產業團」，昨（28）日齊聚廣州，透過「展會合一」的模式，在廣州國際大健康產業博覽會中，舉辦「兩岸健康醫療交流會」，面對眾多當地醫療機構的熱烈參與，顯見未來兩岸醫療產業合作將有巨大的發展空間與商機。

活動延續自開辦以來最新醫療資訊，內容也更加多元化，會中邀集台灣醫療服務、保健食品、健康照護產品等3大類專家。

同時分享台灣最新的醫療新知與技術包括淋巴水腫手術、第3.5代試管嬰兒、專利植髮技術、產後美形改造、醫療旅遊等議題。

聯合報系大陸事務處總經理方桃忠指出，一直以來，健康醫療都是兩岸關注的議題，今年的兩岸健康醫療論壇，是聯合報與台灣貿協再次合作，期盼透過這次「展會合一」的方式，讓更多關心健康醫療的民眾參與交流，不但能擴大台灣成熟醫療技術與產品的聲量，也可進一步促進兩岸在大健康領域中有更深、更廣的合作機會與空間。

近年來台灣不斷加強智慧醫療系統，展現台灣醫護的軟硬實力。根據統計，去年逾30萬外籍人士前往台灣接受健康檢查、醫美等醫療服務，其中大陸民眾就占了3成5，可見對於兩岸醫療發展具有絕對的指標性。

目前台灣醫療產業擁有「技術」及「價格」2種優勢。在重症疾病方面，台灣癌症的醫療技術不亞於歐美等先進國家；而診療費部分，台灣更是美國的1/5、香港的1/2，甚至比起某些大陸1、2線城市都還要低。

現代資訊普及加上女性意識抬頭，乳癌治療不再只是單純治癒疾病，兼顧癒後生活品質的「乳房重建」已是乳癌治療的趨勢之一。

因此這次交流會由台灣林口長庚醫院前院長、整形外科系教授鄭明輝，針對女性乳房重建及淋巴水腫手術，分享最新的觀念及技術，讓患者恢復自信的回歸正常生活。

台北市北投健康管理醫院副院長魏聰文也於會中表示，「預防醫學」的觀念已逐漸建立，高階健檢也為一般人所能接受，與傳統健檢差異性在於醫師先問診，再客製化個人的健檢菜單，針對不同受檢者提供不一樣的檢驗。

透過精密儀器，提早揪出身體微小病灶，同時強調，唯有透過個人化健康管理制度的運作，才能讓自己真正了解自身的健康狀況。

交流現場在各方帶動下，氣氛十分熱烈，多家廠商包括生基生殖醫學、正安旅行社、天祿實業、北投健康管理醫院等18家醫療產業，與當地醫療機構齊聚在廣州會場。

除了分享健康新知外，現場也展示台灣最新的健康醫療產品，像是「易穿脫護理服與嬰兒服」、「低周波脈衝按摩器」、「智慧溫控儀」等產品，在寓教於樂的環境中，讓新穎的醫療新知更為貼近民眾的生活。