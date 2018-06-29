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外企搶搭上海自貿區「紅利班車」

2018-06-29 01:22聯合報 大陸新聞中心／綜合報導

中國（上海）自由貿易試驗區（以下簡稱上海自貿區）最近迎來一位「新成員」。怡和保險經紀有限公司不僅將總部搬至上海，更剛剛獲批擴大經營範圍，可以為中國大陸境內所有公司及個人提供全方位的風險諮詢、員工福利和保險經紀服務。

促成這些加速落地的，是得益於上海自貿區擴大金融服務業開放的系列政策。

中新社報導，21日下午，上海自貿區管委會召開擴大金融服務業對外開放工作推進會，推出《中國（上海）自由貿易試驗區關於擴大金融服務業對外開放進一步形成開發開放新優勢的意見》（以下簡稱《意見》）。

《意見》包括六大部分、25項舉措。提出擴大開放銀行、證券、保險等領域的業務，支持銀行、保險、證券等金融領域吸引外資，並取消部分持股比率限制，對內外資一視同仁。

中國官方今年定調的金融業對外開放，上海率先有突破。

上海自貿區管委會財政和金融服務局局長張紅表示，此次《意見》的推出，一方面是為了優化營商環境，另一方面也考慮到外商投資金融機構所關注的項目落戶、產業政策支持、業務創新、吸引人才和金融法制環境建設等問題，進一步提升上海自貿區服務的綜合水平。

政策一釋放，多家外企聞風而動，紛紛將目光聚焦于上海自貿區，欲搭上中國金融服務業擴大開放的「紅利班車」。

張紅透露，上海自貿區目前儲備的外資金融機構項目類型涵蓋了銀行、證券、基金、保險、評級、第三方支付等幾乎所有金融業相關領域，既有新設金融機構，也有存量機構申請金融牌照、增加外資股權比例，或者擴大業務範圍等。

張紅表示，從開放對象上看，涵蓋了美國、英國、法國、德國、瑞士等歐美發達國家和「一帶一路」沿線土耳其、約旦等發展中國家；從綜合實力來看，這些項目的股東背景雄厚，均為國際上的大型、知名金融機構，這些外資項目多是中國第一家或第一批，具有很強的先發優勢。

上海自貿區管委會常務副主任杭迎偉指出，作為上海金融中心的核心承載區，上海自貿試驗區具有功能完備的要素市場體系以及門類齊全的金融機構體系兩大獨特優勢。

上海自貿區外資保險
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