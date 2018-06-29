陸支付知識產權費 年增17%

2018-06-29 01:22 聯合報 大陸新聞中心／綜合報導



國務院新聞辦公室28日發佈「中國與世界貿易組織」白皮書稱，加入世貿組織（WTO）以來，中國知識產權保護效果明顯，2001年起對外支付知識產權費年均增長17%。

中新社報導，白皮書稱，加強知識產權保護是中國的主動作為。中國鼓勵中外企業開展正常技術交流合作，依法保護在華外資企業合法知識產權。

白皮書指出，中國加入WTO後建立健全知識產權法律法規，與多個國家建立知識產權工作機制，構建起符合WTO規則和中國國情的知識產權法律體系，包括修訂《商標法》，增加懲罰性賠償制度；修訂《反不正當競爭法》，進一步完善商業秘密保護等。此外，中國還持續加強知識產權保護執法力度，把違法成本顯著提上去。

白皮書稱，中國知識產權保護效果明顯。從2001年起，中國對外支付知識產權費年均增長17%，2017年達到286億美元。2017年，中國發明專利申請量達138.2萬件，連續七年居世界首位，申請者中近10%為外國單位和個人；國外來華發明專利申請量達13.6萬件，較2001年3.3萬件的申請量增長了3倍。

另據世界知識產權組織數據，2017年中國通過《專利合作條約》途徑提交的專利申請受理量達5.1萬件，僅次於美國，居世界第二位。

白皮書明確，今後中國將以更加開放的態度，繼續加強創新和知識產權保護，加強國際交流合作。