陸發表世貿白皮書 引資降門檻

2018-06-29 01:22 聯合報 記者 聯合報 記者 賴錦宏 ／綜合報導



中共國務院新聞辦公室昨日發表「中國與世界貿易組織」白皮書。這是中國首次就這一問題發表白皮書。

中國將繼續推進簡政、降稅，加快制訂出台「外國投資法」，保護外商投資和外國投資者合法權益。降低外國人才來中國大陸就業、創業門檻。

白皮書全文約1.2萬字，除前言、結束語外，共包括四個部分，分別為中國切實履行加入世貿組織承諾、中國堅定支持多邊貿易體制、中國加入世貿組織後對世界作出重要貢獻、中國積極推動更高水平對外開放。

白皮書呼籲東道國避免濫用安全審查等對投資過度限制，中國政府積極引導企業在海外守法經營、履行企業社會責任，支持企業按照商業原則和國際慣例開展對外投資合作，營造更加公平、透明、可預期的投資環境。

白皮書稱，中國將降低外國人才來華就業、創業門檻。中國將繼續推進簡政、降稅、減費改革，加快制定出台「外國投資法」，保護外商投資和外國投資者合法權益。降低外國人才來中國大陸就業、創業門檻。提升各類開發區發展水平，高標準高質量建設自由貿易試驗區，探索建設中國特色自由貿易港。

白皮書説，中國堅定不移奉行互利共贏的對外開放戰略，遵循世貿組織自由貿易理念，在對外開放中展現大國擔當。從加入世貿組織到共建「一帶一路」，中國開放胸襟、擁抱世界，為促進世界經濟貿易發展、增加全球民眾福祉作出了重大貢獻，成為世界經濟的主要穩定器和動力源。

白皮書還指出，中國的對外開放不會止步於履行加入世貿組織承諾。面對洶湧澎湃但又充滿曲折的經濟全球化，中國順應時代發展潮流和世界發展大勢，堅定不移擴大對外開放，不斷創造更全面、更深入、更多元的對外開放格局，實現更廣泛的互利共贏。