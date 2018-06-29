臨空經濟 打造各具特色示範區

2018-06-29 01:22 聯合報 大陸新聞中心／綜合報導



近年，各地的空港新城逐步確立了絲路交通商貿物流中心，國際航空服務業和航空高端維修製造業聚集中心，國際會展、文化創意和總部聚集中心，農業和生態小鎮示範中心的發展定位，加快培育臨空經濟全產業鏈，加速推動航空、物流經濟發展。

新華社報導，國家發改委、民航局日前批復設立西安臨空經濟示範區，成為西北地區首個國家級臨空經濟示範區。根據批復，西安臨空經濟示範區將加快構建國際航空樞紐，主動服務和積極融入「一帶一路」建設，為陜西省乃至西北內陸地區開放發展提供有力支撐和典型示範。

如今，西安正成為新的全球航空樞紐。西安咸陽國際機場共開通赫爾辛基、巴黎、羅馬、莫斯科、雪梨、墨爾本等國際（地區）航線58條，航線網絡覆蓋五大洲；開通了至阿姆斯特丹、哈恩、芝加哥等13條全貨運航線。2017年，西安咸陽國際機場旅客吞吐量達4186萬人次，航空貨郵量達到26萬噸，躋身全球機場前50名。

以航空主業為突破，陜西空港新城已經聚集了飛機維修、航材製造、電子信息、生物醫藥、物流運輸等領域的138家企業，初步形成了臨空經濟全產業鏈。例如，66家國內外物流企業在空港新城聚集；東航—賽峰起落架深度維修等項目使大西安嵌入國際產能合作；航企CBD已吸引東航、南航、深航等13家航空公司落戶。

在西安臨空經濟示範區獲批之前，大陸鄭州、北京、青島、重慶、上海、貴陽、杭州等城市，都已相繼獲批打造各具特色的臨空經濟示範區。

今年，北京新機場臨空經濟區起步區將開始啟動建設，在北京新機場臨空經濟區北京部分的50平方公里範圍內，將發展以航空總部為龍頭的航空核心產業、以國際商務為龍頭的航空關聯產業、以高端消費為特色的航空引致產業。

杭州臨空經濟示範區在去年獲批之後，預計到2030年生產總值將達到1200億元，杭州蕭山國際機場將入駐航空公司80家以上，實現機場旅客吞吐量7000萬人次以上，貨郵吞吐量110萬噸以上。

中國民航大學臨空經濟研究中心主任曹允春說，臨空經濟通過機場的航線網絡，一個區域可以連接到國內外工商業大城市，經濟的各類要素就在這張網絡上高效流動、循環，是盤活經濟的一個突破口，也是中國經濟轉型升級一條路徑。