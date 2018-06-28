中共國家智庫警告：極可能出現金融恐慌

2018-06-28 11:48 聯合報 記者 聯合報 記者 賴錦宏 ╱即時報導



由中共中央批准成立的首批國家級高端智庫「國家金融與發展實驗室」報告指出，今年以來，債券違約、流動性緊張、滙率下行和股市下瀉等相繼發生，且有愈演愈烈之勢，加上聯儲局加息以及中美貿易衝突呈長期化和高度不確定性，目前中國大陸極有可能出現金融恐慌。

香港信報財經網引述路透社報導，這篇報告周一曾短暫出現在網絡上，但昨日在該智庫網站上已經找不到該報告。另有外電引述智庫官員證實了該報告，但表示報告是被用作「內部討論」。

報告指出，目前，中共經濟金融體系內問題不斷突顯，加上中美貿易戰不斷加碼，新舊因素的結合，很可能導致金融市場各行為主體神經高度繃緊，市場風險驟然升高，進而誘發金融恐慌。今年以來債券市場違約事件頻出，以及目前正在發生的股市下瀉，都已顯示出金融恐慌正向中方逼近。因此建議應當迅速採取強力措施，防範金融恐慌發生。