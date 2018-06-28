中共國家智庫警告：極可能出現金融恐慌
由中共中央批准成立的首批國家級高端智庫「國家金融與發展實驗室」報告指出，今年以來，債券違約、流動性緊張、滙率下行和股市下瀉等相繼發生，且有愈演愈烈之勢，加上聯儲局加息以及中美貿易衝突呈長期化和高度不確定性，目前中國大陸極有可能出現金融恐慌。
香港信報財經網引述路透社報導，這篇報告周一曾短暫出現在網絡上，但昨日在該智庫網站上已經找不到該報告。另有外電引述智庫官員證實了該報告，但表示報告是被用作「內部討論」。
報告指出，目前，中共經濟金融體系內問題不斷突顯，加上中美貿易戰不斷加碼，新舊因素的結合，很可能導致金融市場各行為主體神經高度繃緊，市場風險驟然升高，進而誘發金融恐慌。今年以來債券市場違約事件頻出，以及目前正在發生的股市下瀉，都已顯示出金融恐慌正向中方逼近。因此建議應當迅速採取強力措施，防範金融恐慌發生。
報告指出，應對金融恐慌應有大動作，並明確向世人宣示，主要措施包括立即啟動中共國務院金融與發展委員會中的應急處置機制；制定預案，及時、果斷處理違約、破產事件；盡快隔絕中國貨幣供給機制與美元、滙率和外滙儲備的關係，為防範不可避免的外部衝擊做好準備。
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