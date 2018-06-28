陸工業利潤增速未減

2018-06-28 00:06 經濟日報 記者 經濟日報 記者 李仲維 ／綜合報導



受原材料加工利用行業的拉動，以及價格上漲、成本下降的助推，大陸5月規模以上工業企業利潤總額年增達21.1%，延續兩位數的快速增長態勢。尤其鋼鐵、石油等五大產業貢獻企業利潤高達七成。

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不過，隨著中美貿易戰升溫，有分析師指出，價格端雖仍有支撐，但產銷量放緩，未來工業利潤增長壓力或有所增加。

大陸國家統計局昨發布的數據顯示，5月全國規模以上工業企業利潤為人民幣6,070.6億元（約新台幣億元 ），年增21.1%。國家統計局工業司何平分析，利潤增長來源主要是鋼鐵、建材和化工等原材料加工利用行業。儘管5月工業利潤增速比4月略有回落，但依然保持快速增長，除成本下降因素，也得益於價格上漲。

1-5月新增利潤較多的行業主要是：黑色金屬冶煉和壓延加工業，利潤增長1.1倍；非金屬礦物製品業，增長44.6%；化學原料和化學製品製造業，增長27.7%；石油和天然氣開採業，增長2.6倍；電力熱力生產和供應業，增長27.8%。

何平指出，這五個行業對全部規模以上工業企業利潤增長的貢獻率近70%。另據初步測算，5月價格變動對利潤增長的拉動作用比4月多4.3個百分點。

國家統計局網站刊登的新聞稿指出，雖然和4月相比，5月增速放緩0.8個百分點，但仍是去年10月以來的次高。1-5月工業企業實現利潤總額達人民幣2兆7,298.3億元，年增16.5%。