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鋪路退場 台商促降資金匯回成本

2018-06-28 00:06經濟日報 記者李仲維／台北報導

海基會發言人管安露昨（27）日表示，台商提及最多的意見是投資退場機制，盼政府能降...
海基會發言人管安露昨（27）日表示，台商提及最多的意見是投資退場機制，盼政府能降低資金匯回台灣的成本。 報系資料照
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海基會今年端午節改採分區座談的方式與大陸台商溝通交流，海基會發言人管安露昨（27）日表示，台商提及最多的意見是投資退場機制，盼政府能降低資金匯回台灣的成本。

管安露表示，準海基會副董事長兼秘書長姚人多目前尚未完成總統府副秘書長的離職手續，加上還要完成清大社會所的借調程序，將於7月9日到任。

管安露指出，端午節台商分區座談一共舉辦了五個場次，分別在金門、新竹及台北舉辦，共有約近150名台商與會，但台企聯並未派代表出席。

管安露說，分區座談的主題是鼓勵台商回台投資，台商的建議事項大致分為五類，其中台商提及最多的是回台投資的退場機制，由於台商資金匯回台灣涉及課稅，因此盼政府協助台商大陸事業退場、降低資金匯回台灣的成本。

經濟日報提供
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第二是台商盼政府協助因應大陸環保及消防安檢，希望借助台灣科研機構的力量，幫助台商提升體質；第三是台商若回台投資，盼政府提出獎勵措施，包括用地、用電及勞動力問題；第四是盼兩岸兩會儘速恢復溝通，協助解決台商面臨的問題。最後是包括青年創業及交流議題、健保補助、放寬大陸官員來台限制等。

管安露說，海基會去年曾協處台商返台投資12個個案，企業涵蓋層面包括養老長照、製鞋、電子支付、智慧製造、主題園區、車用電子製品等。

至於中秋節的台商聯誼活動，海基會仍將舉辦大型餐會。

陸委會副主委兼發言人邱垂正在去年的台商中秋節座會上曾表示，政府也已委託學者專家評估台商退場機制，會製作成資料，因應台商個案狀況不同，提供台商參考，政府的兩岸政策一貫且明確，兩岸間30年來的互動累積了相當成果，政府會繼續了解台商面對的問題，並期待與中國大陸共同建構兩岸互動新模式。

【記者李仲維／台北報導】近年來發生多起台灣籍電信詐騙嫌疑人被引渡到中國大陸受審的案件，消息顯示，從柬埔寨遭遣送大陸的台灣電信詐騙犯，其中犯行情節輕微者最近已陸續出獄，近日將返回台灣。

台商海基會中秋節
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