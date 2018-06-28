南亞博覽會 台灣館湧7萬人次

2018-06-28 04:33 聯合報 記者 聯合報 記者 賴錦宏 ／綜合報導



14日登場的「2018年中國南亞博覽會」，由178家業者組成的台灣館吸引不少參觀人潮。（外貿協會／提供） 分享 facebook 「2018年中國南亞博覽會」日前在昆明閉幕，其中台灣館由經濟部國貿局及外貿協會共同籌組，貿協秘書長葉明水整合178家來自農產食品、文創禮品、生活用品及美容生技等產業之台商展出；七天展期共計7萬139位買主參與洽談，估計促成7,691萬美元之交易商機。

今年台灣館內最大的農產食品區，受中國大陸消費者喜愛。來自南台灣府城手工古早味，提供消費者健康養生美食與伴手禮的鴻友食品攤位前，擠滿等候美食人潮。該公司虱目魚丸、大奶包等熱門食品在展覽結束前即遭搶購一空，現場並接獲來自大陸東北地區食品經銷商代理該公司產品的簽約單。

此外，這次展覽適逢中國大陸端午佳節及父親節連休假期，創造台灣館每日上萬人次參觀人潮。

黑橋牌香腸今年首次參展，希望打開當地知名度，也提前熱銷完畢；竹葉屋製菓公司的鳳梨酥等休閒食品接獲12位潛力買主洽談合作；希望打響「甘心樂意」品牌果乾供應商儷恩國際公司則接獲五位來自大陸北方買主，有意洽談OEM及ODM合作事宜。

此外，維盛發的海苔脆片、好喬的方塊酥及長晉的玉米棒等休閒食品均廣受當地消費者喜受，展覽未閉幕產品即銷售一空。

融合台灣在地元素、兼具實用功能及藝術美感之文創商品，也頗受當地買家青睞。台灣館文創禮品區「維納斯畫廊有限公司(台灣維納斯藝術館)」成立於1985年，主要經營台灣名家銅雕、水彩、油畫、琉璃、木雕、陶藝精品等文化精品。鑒於昆明人愛喝茶，這次特以菩薩坐在荷葉上的「禪茶合一」銅雕藝術品展出，相當受歡迎。

另外從事各種香道與茶道器皿設計及製造的鼎欣實業社，推廣「鳳翔窯」品牌，展出精緻雕刻的觀音茶壺，觀音神態每一個細節栩栩如生呈現在壺身，品茗之外，尚可鑑賞珍品，增加飲茶樂趣。台商也在雲南找到大商匯茶城為經銷代理。

昆明南亞博覽會是貿協在中國大陸參加之大型展會之一，今年貿協單在中國大陸所辦理的拓銷活動就多達51項，接下來貿協將參加11月在上海舉辦的首屆「中國國際進口博覽會」，協助台商業者爭取中國大陸13億人口商機。