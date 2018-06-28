「雙創」平台 200萬企業入駐

2018-06-28 04:33 聯合報 記者 聯合報 記者 賴錦宏 ／綜合報導



大陸工業和信息化部最新統計顯示，截至5月底，中國製造業重點行業骨幹企業「雙創」平台普及率達71.5%，中央企業建成各類互聯網「雙創」平台121個，為超過200萬中小微企業提供創新創業服務。

「雙創」平台，正成為技術聯合攻關和人才培養的高地、資源協同與供需對接的核心載體。

大陸工信部總經濟師王新哲指出，結合製造業「雙創」平台發展，總計9.9萬家企業開展兩化融合自評估、自診斷與自對標，截至目前，我國數字化研發設計工具普及率和關鍵工序數控化率分別達到67.4%和47.8%。

王新哲說，依據行業龍頭企業，打造基於互聯網的面向消費升級需求的產業鏈「雙創」平台，是下一步中國製造業「雙創」工作的重點，要力爭到2020年底，實現重點行業骨幹企業互聯網「雙創」平台普及率提高到85%。

工信部表示，將重點開展以下工作：一是貫徹落實「製造業「雙創」平台培育三年行動計畫」，建設一批製造業大企業「雙創」平台。

二是開展工業網際網路平台培育行動，組織實施百萬工業APP培育工程，組織開展工業網際網路平台應用試點示範，發布平台應用指南。

三是圍繞製造業「雙創」平台與企業業務深度融合，依靠製造業與網際網路融合發展等試點示範，推動企業創新

。四是充分發揮中國製造企業「雙創」發展聯盟等行業組織的橋梁紐帶作用，推動技術研發、標準制定、測試驗證、應用推廣、人才培養和交流合作。