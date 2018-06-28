5G產業衝刺 10月定頻譜

2018-06-28 04:33 聯合報 大陸新聞中心╱綜合報導



「2018世界移動大會-上海」在上海新國際博覽中心開幕。本屆大會以「遇見美好未來」為主題，展示塑造移動未來的領先產品、服務和技術，包括手機、終端、網絡基礎設施、軟件和服務等。圖為工作人員在現場進行5G+AI（人工智能）的遠程遙控技術展示。 新華社 分享 facebook 「MWC2018世界移動大會─上海」昨在上海開幕。中國工業和信息化部副部長陳肇雄表示，隨著5G第一階段標準化工作完成，全球5G進入產業全面衝刺階段。

大會由GSMA（GSM協會）主辦，協會代表全球移動運營商的共同關注和權益。國際電信聯盟秘書長趙厚麟表示，今年10月舉行的無線電相關會議，將確定5G頻譜。

中新社報導，今年6月14日5G第一階段標準完成，產業進入新階段。陳肇雄在開幕式上表示，世界主要國家和地區紛加快5G建設應用進程，形成統一標準，頻譜規畫陸續發布，融合應用全面展開。

他表示，中國是全球移動通信產業的參與者、見證者、貢獻者、受益者，擁有全球一流的通信企業和廣闊的市場。中國全面參與國際標準的制定，努力促進關鍵核心技術研發，構建國際化5G試驗平台，加快拓展國際應用，加強面向國際的全球產業交流與合作。

他建議，協同推動5G關鍵技術創新，加快全球5G第二版本技術標準制定；促進融合應用，推進5G與製造業、農業、服務業等行業的深度融合；協同構建共贏生態。

中國移動董事長尚冰說，5G時代有可能成為電信運營市場創造新模式、構建新格局的重要分水嶺。誰能更好地適應和把握運營轉型的方向路徑，誰就會實現更可持續和更高質量的發展。

展會上，電信運營商、電信設備商、應用開發者將展出5G產業研發最新進展。中國電信發布5G技術白皮書。中國聯通展示基於5G網絡超遠程監控和調度的智能駕駛實車演示。中國移動5G聯創中心將展示最新創新成果。愛立信展示了符合5G第一階段標準的虛擬現實、AI雲無人機等。