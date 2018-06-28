上海前沿產業 諾獎得主成助力

2018-06-28 04:33 聯合報 記者 聯合報 記者 賴錦宏 ／綜合報導



上海推出新版吸引國際頂尖科學家措施。兩名諾貝爾獎得主首次在滬發布前沿產業中提出說明，會上也宣布聚集全球科學大咖的平台「滴水湖論壇」官網上線。目前上海持續厚植科技人才，不僅打造開放活躍的交流平台，還積極疏通科學研究、產品應用通路。

香港文匯網報導，這次說明會邀請到2006年諾貝爾化學獎得主羅傑．科恩伯格和2001年諾貝爾化學獎得主巴瑞．普萊斯，分別就病毒抗體產業項目和點擊化學產業項目，做前沿研發和戰略新型產業說明。

今年10月底，「滴水湖論壇．全球諾貝爾獎&頂尖科學獲獎者論壇」將在上海召開，並成為聚集科學大咖的永久性平台，此次說明會也是「滴水湖論壇」的系列活動之一。

臨港管委會產業發展首席規劃師顧長石會上表示，建立具有影響力的全球科創中心是上海重大使命，為吸引全球頂尖科學家到滬共商科學界大事，上海正在打造以論壇為引線、科學家為主導、政府支付、地方搭台並專業運營的模式。

目前科研成果普遍面臨產業化難的困局，顧長石表示，會服務和對接好科創和企業兩方，疏通科研產品到商品的轉換通道，以此破解科技創新環節中實驗室與市場脫節的難題。

隨著中國國力增強，厚植人才土壤，打造人才高地是中國正在試圖超越歐美的建設重地，上海在此領域走在前面。今年上海市公安局出入境管理局為六名外籍頂尖人才，頒發永久居留身分證，其中包括一名諾獎得主庫爾特．特里希，另外還有基礎研究領域的科學家，研究領域的領軍人才等。

此外，在探索建立與國際接軌的吸引和利用海外高層次人才上，上海還打造了高質量平台，即在臨港滴水湖舉辦的「全球諾貝爾獎科學家論壇」，屆時會有不同研究領域約30位諾貝爾獎、圖靈獎、菲利茲獎科學家、上百位中外頂尖科學家代表造訪上海，共商科技發展的前沿趨勢，探索未來科技的合作模式。