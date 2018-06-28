親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
兩岸要聞
大陸傳真
翻牆來尋奇
陸港經貿

世足／哥斯大黎加難纏 瑞士2：2言和晉級16強

上海前沿產業 諾獎得主成助力

2018-06-28 04:33聯合報 記者賴錦宏／綜合報導

上海推出新版吸引國際頂尖科學家措施。兩名諾貝爾獎得主首次在滬發布前沿產業中提出說明，會上也宣布聚集全球科學大咖的平台「滴水湖論壇」官網上線。目前上海持續厚植科技人才，不僅打造開放活躍的交流平台，還積極疏通科學研究、產品應用通路。

香港文匯網報導，這次說明會邀請到2006年諾貝爾化學獎得主羅傑．科恩伯格和2001年諾貝爾化學獎得主巴瑞．普萊斯，分別就病毒抗體產業項目和點擊化學產業項目，做前沿研發和戰略新型產業說明。

今年10月底，「滴水湖論壇．全球諾貝爾獎&頂尖科學獲獎者論壇」將在上海召開，並成為聚集科學大咖的永久性平台，此次說明會也是「滴水湖論壇」的系列活動之一。

臨港管委會產業發展首席規劃師顧長石會上表示，建立具有影響力的全球科創中心是上海重大使命，為吸引全球頂尖科學家到滬共商科學界大事，上海正在打造以論壇為引線、科學家為主導、政府支付、地方搭台並專業運營的模式。

目前科研成果普遍面臨產業化難的困局，顧長石表示，會服務和對接好科創和企業兩方，疏通科研產品到商品的轉換通道，以此破解科技創新環節中實驗室與市場脫節的難題。

隨著中國國力增強，厚植人才土壤，打造人才高地是中國正在試圖超越歐美的建設重地，上海在此領域走在前面。今年上海市公安局出入境管理局為六名外籍頂尖人才，頒發永久居留身分證，其中包括一名諾獎得主庫爾特．特里希，另外還有基礎研究領域的科學家，研究領域的領軍人才等。

此外，在探索建立與國際接軌的吸引和利用海外高層次人才上，上海還打造了高質量平台，即在臨港滴水湖舉辦的「全球諾貝爾獎科學家論壇」，屆時會有不同研究領域約30位諾貝爾獎、圖靈獎、菲利茲獎科學家、上百位中外頂尖科學家代表造訪上海，共商科技發展的前沿趨勢，探索未來科技的合作模式。

諾貝爾獎上海公安
不愛讀書不是你的錯，幾米帶你用繪本找答案！

相關新聞

鋪路退場 台商促降資金匯回成本

2018-06-28 00:06

5G產業衝刺 10月定頻譜

2018-06-28 04:33

阿里巴巴研究機構羅漢堂 杭州成立

2018-06-28 04:33

「雙創」平台 200萬企業入駐

2018-06-28 04:33

中國投資中東歐 已超過90億美元

2018-06-28 04:33

自由貿易港研究院 海南成立

2018-06-28 04:33

南亞博覽會 台灣館湧7萬人次

2018-06-28 04:33

小龍蝦題材 食品股熱炒

2018-06-28 00:06

陸股解碼／加碼新能源車概念

2018-06-28 00:06

陸鋼電商獨角獸 要赴港IPO

2018-06-28 00:06

精博台商專欄／OBU財管新商機來了

2018-06-28 00:06

華為明年搶推新規格手機

2018-06-28 00:06

中移動攻5G 設創新基金

2018-06-28 00:06

小米港股IPO 認購不熱

2018-06-28 00:06

陸工業利潤增速未減

2018-06-28 00:06

寧德時代：15分鐘快充電池 2018下半年出貨

2018-06-27 21:58

中美貿易戰／習近平警告：中國被打臉 必重拳還擊

2018-06-27 17:43

官方智庫內部報告：中國極可能出現金融恐慌

2018-06-27 17:29

民間牽線 兩岸重搭橋攻5G

2018-06-27 13:46

糖果推翻譯手機 全球第一支

2018-06-27 13:45

中興新董座 李自學呼聲高

2018-06-27 13:45

全球挖礦機三哥 億邦赴港IPO

2018-06-27 13:45

人人網上市七年 市值縮水逾97%

2018-06-27 13:44

中國經濟現況如何？ 褐皮書顯示現況比官方數據好

2018-06-27 12:55

跌勢hold不住 在岸、離岸人民幣雙雙貶破6.6關口

2018-06-27 12:05

人民幣兌美元創半年新低 中間價連6貶

2018-06-27 10:50

重慶智博會 企業聯手打造體驗廣場

2018-06-27 02:18

新疆 今年瓜果產值上看540億人民幣

2018-06-27 02:18

台青會設創社 助台青扎根昆山

2018-06-27 02:17

大陸前4位 天津新能源車近9萬輛

2018-06-27 02:17

大陸自製C919客機 上海試飛

2018-06-27 02:17

陸迷你KTV熱 推升市場規模

2018-06-27 00:39

人民幣官價 連跌五天

2018-06-27 00:34

聯新攜陸學校 上海蓋新醫院

2018-06-27 00:34

中聯通5G 二年後商用

2018-06-27 00:34

取代美國黃豆…大陸出招了

2018-06-27 00:34

大陸下月 降亞太五國關稅

2018-06-27 00:34

陸股解碼／醫保、消費升級 吸睛

2018-06-27 00:32

全球挖礦機三哥 赴港上市

2018-06-27 00:32
看更多

熱門文章

習近平會見馬提斯：老祖宗留下的領土 一寸也不能丟

2018-06-27 19:45

東南衛視記者申請駐台遭拒 國台辦：蔡當局創下惡例

2018-06-27 14:57

東南衛視記者駐台遭拒 嗆：連一個大陸記者都嚇成這樣

2018-06-27 16:46

赴陸經商失敗 台商：優惠政策幾年就取消 西進要三思

2018-06-27 10:47

官方智庫內部報告：中國極可能出現金融恐慌

2018-06-27 17:29

中科院所長放棄美國國籍 「從來都認為自己是中國人」

2018-06-27 16:02

陸國台辦：福建破獲毒品走私集團 11台嫌落網

2018-06-27 14:21

東南衛視駐台遭拒 陸委會：不容許陸媒記者製造假新聞

2018-06-27 20:26

中研院士蒲慕明 大陸複製猴功臣今成中國籍

2018-06-27 22:24

外遇女友拒親熱 男抓狂拿高跟鞋狠砸賠上130萬

2018-06-27 12:50

馬提斯與魏鳳和會談 觸及台灣、南海、朝核問題

2018-06-27 18:47

姚人多被讚擅溝通 國台辦：那他應知通關密碼是什麼

2018-06-27 12:35

蔡總統籲國際制約大陸 國台辦：混淆視聽、挾洋自重

2018-06-27 12:58

中國拿下軍事戰略港 斯里蘭卡恐因債噤聲

2018-06-27 13:52

中美貿易戰／習近平警告：中國被打臉 必重拳還擊

2018-06-27 17:43

跌勢hold不住 在岸、離岸人民幣雙雙貶破6.6關口

2018-06-27 12:05

陸版康熙來了：蔡康永小S《真相吧花花萬物》29日開播

2018-06-27 15:36

香港驚人槍擊案 女保鑣槍殺親戚1死3傷

2018-06-27 11:18

中國經濟現況如何？ 褐皮書顯示現況比官方數據好

2018-06-27 12:55

懲處范冰冰？ 中宣部：嚴格治理影視業「陰陽合同」

2018-06-27 22:51

央視近日揭秘 中國首支AIP潛艇部隊

2018-06-27 15:56

陸網民說梅西連任3屆隊長被指影射習近平 帳號被封鎖

2018-06-27 18:30

女保鑣爭產？「行刑式」槍轟4姨舅

2018-06-27 14:17

日向陸捐贈4175冊漢籍 陸外交部：高度讚賞

2018-06-27 17:50

仇視老人？有中國網民主張棄領養老金 違者嚴懲

2018-06-27 15:27

談兩岸關係 陸國台辦：球在台灣手裡

2018-06-27 15:06

陸委會回批國台辦 指「一國兩制」是陳腔濫調

2018-06-27 19:34

美防長訪中盼開誠布公 尋求軍事合作空間

2018-06-27 18:21

吳伯雄上海晤李強：台仍有多人 支持兩岸互利合作

2018-06-27 21:59

寧德時代：15分鐘快充電池 2018下半年出貨

2018-06-27 21:58

習近平會美防長：領土一寸不丟 其他一分不要

2018-06-27 23:58

人民幣兌美元創半年新低 中間價連6貶

2018-06-27 10:50

美防長訪中晤習近平 盼平穩維持軍事合作

2018-06-27 23:36

澳門賽狗場關閉 600隻格雷伊獵犬找家

2018-06-27 15:10

392「野雞大學」曝光 官媒：151所在北京

2018-06-27 17:17

糖果推翻譯手機 全球第一支

2018-06-27 13:45

陸佛教協會呼籲自發抵制商業化

2018-06-27 11:09

民間牽線 兩岸重搭橋攻5G

2018-06-27 13:46

影／疑遭女助理施虐…蓮蓬頭插肛 港屯院重患穿腸亡

2018-06-27 16:23

星媒：當今中國應學習朱元璋 廣積糧緩稱王

2018-06-27 20:47
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top