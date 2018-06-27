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寧德時代：15分鐘快充電池 2018下半年出貨

2018-06-27 21:58聯合報 記者林宸誼╱即時報導

針對目前大陸動力電池行業產能過剩情況，寧德時代副董事長兼總裁黃世霖27日表示，產能過剩的情況會延續到2020年以後，所以如何優化產能、提升技術水準，在今後兩三年裡是非常重要的課題。同時他還透露，寧德時代將在今年下半年出貨15分鐘快充電池，將來如果有需要的話，希望可以實現10分鐘就充滿電。

觀察者網、蓋世汽車網報導，黃世霖參加在青海西寧所舉辦的2018中國（青海）鋰產業與動力電池國際高峰論壇時指出，裝機量前五的動力電池企業市占從去年的61%，到目前已經提升至71%。

而寧德時代與比亞迪的市佔率，從2017年的44%提升到2018年上半年的63%，下半年的情況估計與上半年差別不大，出貨量排名前面的企業集中度非常高。

作為大陸動力電池龍頭企業，黃世霖表示寧德時代未來布局發展有四個方面：開發超高能量密度電池、長壽命的電池、發展更多安全可靠的技術、保證超強的環境適應性。

同時，黃世霖還強調快充技術的重要性：「今年下半年開始，寧德時代的出貨原則上都可以做到15分鐘快充，將來如果有需要的話，我們希望可以實現10分鐘就充滿電。」

15分鐘快充電池，也就是4倍率（4C）充電鋰電池，按照目前的業界標準，能在15分鐘內實現0到80%的充電，後續20%無法使用快充。

查閱寧德時代官網，在寧德時代提供的三元鋰電池產品目錄中，有一款3.7V 43AH的大單體三元鋰電池，持續可充電倍率為4C，應該就是黃世霖所提到，下半年可出貨的15分鐘快充電池。

寧德時代總裁黃世霖。中國電動汽車百人會
寧德時代總裁黃世霖。中國電動汽車百人會
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