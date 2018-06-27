憂中美爆發貿易戰 港股重挫

2018-06-27 18:39 中央社 香港27日綜合外電報導



因市場擔心中國和美國恐爆發貿易戰，香港和上海股市今天雙雙重挫，延續近期下跌的走勢。

恆生指數下挫525.14點或1.82%，收28356.26點。恆生國企股指數下跌239.72點或2.16%，收10879.17點，

上海綜合指數下挫31.33點或1.10%，收2813.18點。深圳綜合指數挫跌20.60點或1.29%，收1575.57點。