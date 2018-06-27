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民間牽線 兩岸重搭橋攻5G

2018-06-27 13:46世界日報 記者曾仁凱／台北報導

兩岸通訊業重新搭橋，在前行政院長張善政（左）見證下，台灣物聯網產業技術協會理事長...
兩岸通訊業重新搭橋，在前行政院長張善政（左）見證下，台灣物聯網產業技術協會理事長黃崇仁（中）與大陸未來移動通信論壇席鄔賀銓簽署合作備忘錄，宣誓兩岸合作共迎5G商機。 記者曾仁凱／攝影
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台灣物聯網產業技術協會理事長黃崇仁與中國未來移動通信論壇主席鄔賀銓昨天共同簽署合作備忘錄，宣示兩岸資通訊產業將攜手迎接5G、物聯網商機。

這是兩岸通訊產業交流停擺兩年後，再度重新搭橋。而兩岸通訊產業重新搭橋的推手，竟是美中貿易大戰。

鄔賀銓表示，美中貿易大戰爆發後，尤其中興通訊遭美國制裁的事件，讓中國大陸看到在通訊技術上的「短板」。兩岸在產業技術上有很多互補，像是這幾年中國大陸通訊技術、或是互聯網的應用上發展較好；台灣則在資訊、半導體方面比較強，兩岸攜手絕對可以創造更大的機會。

「5G暨物聯網發展趨勢高峰論壇」昨天在台北登場，這是2016年10月原定在北京登場的「兩岸通訊產業及合作交流會議」臨時喊卡後，兩岸通訊業再度恢復交流對話。不過，過去兩岸通訊搭橋活動由經濟部和中國大陸工信部指導，並由半官方色彩的台灣工研院及中國通信企業協會主辦、次長級官員帶隊參加，但昨天的會議則是由民間單位主導。

鄔賀銓說，5G時代來臨，表面上看起來是行動通訊技術從4G推進到5G，但這絕不只是簡單的一代演進，而是資通訊產業的全新時代，因為5G結合物聯網、人工智慧，將引領非常大的市場商機。

黃崇仁則說，從3G到4G，全球通訊技術不再是過去由歐美獨立主導，台灣與中國大陸扮演更吃重角色，進入5G時代，兩岸更應該攜手合作。

昨天的高峰論壇兩岸資通訊產業大咖雲集，包括華為戰略部副總裁鄭志彬、OPPO標準總監唐海，以及台灣大總經理鄭俊卿、鈺創董事長盧超群、台達電副總裁鄭安和華碩全球副總裁葉嗣平等高階主管與會。

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