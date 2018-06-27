糖果推翻譯手機 全球第一支

2018-06-27 13:45 世界日報 中國新聞組／北京27日電



搶進中國千億旅遊翻譯市場，天瓏移動旗下的Sugar糖果手機宣布7月3日發布全球首款翻譯手機S20，新機號稱整合了目前市面上翻譯機、翻譯App的優點，支持語音翻譯、拍照翻譯、離線翻譯，準確率達97%，除此之外還提供24小時在線人工翻譯。

新京報報導，糖果手機CEO陳勁表示，經過對市面上翻譯APP和翻譯機的深入分析，發現市面上的這類產品普遍存在兩個問題：第一，網路信號不好的情況下，翻譯APP幾乎無法正常使用；第二，在海關、警察局、醫院等特定場景下，翻譯器、翻譯APP並不能幫助用戶很好地跟外國人交流。

陳勁指出，糖果翻譯手機就是針對這兩大用戶痛點和特定場景進行設計的，S20支持八種語言離線文本翻譯、七種語言離線拍照翻譯和四種語言離線語音翻譯。即便是在網路環境不好的情況下，也能正常工作。S20後端還設有24小時人工翻譯中心，用戶可以一鍵連接翻譯中心，遠程幫助實時翻譯。

另外，陳勁強調，「糖果翻譯手機不是簡單的植入一個App，未來還會不斷升級，離線語言會更加豐富。此外，翻譯的準確率會越來越高。」

今年第一季度，糖果手機在中國國內銷量看俏，上升9位，闖進中國手機品牌銷量TOP 10。